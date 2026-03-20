Mistrovské dílo. Skleněná kopule Bredy v Opavě do roka získá původní podobu

  13:16,  aktualizováno  13:16
Ještě o dvě patra vzroste obří lešení, jež zabírá celý centrální prostor někdejšího obchodního domu Breda v Opavě. Restaurátoři loni s jeho pomocí čistili ikonickou skleněnou kopuli Bredy a zkoumali míru jejího poškození. Teď kopuli vrátí podobu, kterou měla před sto lety, kdy tehdy největší obchodní dům republiky vznikl.
foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Práce právě začaly. „Zakázka v hodnotě bezmála dvacet milionů korun včetně DPH zahrnuje komplexní technické zajištění konstrukce i citlivou obnovu původních prvků,“ uvedl mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Specialisté postupně kus po kusu vyjmou skleněné části kopule, obnoví její ocelobetonovou konstrukci a opraví a zafixují všechny povrchy, ocelové, dřevěné i klempířské prvky, systém odvodnění i větrání.

„Práce jsou náročné, ale výsledkem by mělo být to, že se této krásné dominantě vrátí její původní vzhled a zároveň bude konstrukčně zajištěna na mnoho dalších let,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Opava staveniště tento týden předala zhotoviteli, jímž je firma Fichna – Hudeczek z nepříliš vzdálené obce Píšť.

Stavbaři po navýšení lešení, které unese až dvanáct tun a bylo dovezeno loni z Německa, protože v Česku není k sehnání, zbudují podpůrnou konstrukci, jež po odlehčení kopule přenese zatížení jejích žeber.

Pro restaurátory nahoru umístí i speciální závěsnou lávku. Kopule není po desítkách let provozu, požáru a letitém chátrání v dobrém stavu a zásah bude rozsáhlý.

Restaurátoři začali v památkově chráněném opavském obchodním domě Breda s čištěním kopule. (21. srpna 2025)
Kvůli poškození se musí například vyměnit luxfery, jež skleněnou klenbu tvoří. Ty se v Česku i po sto letech v téže podobě vyrábějí. Podle dobových fotek restaurátoři doplní i chybějící skleněné výplně.

Centrální kopule patří k nejhodnotnějším prvkům Bredy. „Je skutečně mistrovským dílem. Některé části jsou dokonce pohyblivé a umožňují větrání. Celý mechanismus se ovládá shora, z vrcholu kopule,“ uvedla vedoucí oddělení památkové péče opavské radnice Lucie Častulíková.

Teprve po skončení oprav z kopule zmizí ochranná plachta a vnitřek Bredy opět plně zalije denní světlo.

21. listopadu 2025
