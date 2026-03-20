Práce právě začaly. „Zakázka v hodnotě bezmála dvacet milionů korun včetně DPH zahrnuje komplexní technické zajištění konstrukce i citlivou obnovu původních prvků,“ uvedl mluvčí opavské radnice Roman Konečný.
Specialisté postupně kus po kusu vyjmou skleněné části kopule, obnoví její ocelobetonovou konstrukci a opraví a zafixují všechny povrchy, ocelové, dřevěné i klempířské prvky, systém odvodnění i větrání.
„Práce jsou náročné, ale výsledkem by mělo být to, že se této krásné dominantě vrátí její původní vzhled a zároveň bude konstrukčně zajištěna na mnoho dalších let,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil.
|
Přízemí opavské Bredy se mění na sál. Město hledá zájemce o oživení prostoru
Opava staveniště tento týden předala zhotoviteli, jímž je firma Fichna – Hudeczek z nepříliš vzdálené obce Píšť.
Stavbaři po navýšení lešení, které unese až dvanáct tun a bylo dovezeno loni z Německa, protože v Česku není k sehnání, zbudují podpůrnou konstrukci, jež po odlehčení kopule přenese zatížení jejích žeber.
Pro restaurátory nahoru umístí i speciální závěsnou lávku. Kopule není po desítkách let provozu, požáru a letitém chátrání v dobrém stavu a zásah bude rozsáhlý.
Kvůli poškození se musí například vyměnit luxfery, jež skleněnou klenbu tvoří. Ty se v Česku i po sto letech v téže podobě vyrábějí. Podle dobových fotek restaurátoři doplní i chybějící skleněné výplně.
Centrální kopule patří k nejhodnotnějším prvkům Bredy. „Je skutečně mistrovským dílem. Některé části jsou dokonce pohyblivé a umožňují větrání. Celý mechanismus se ovládá shora, z vrcholu kopule,“ uvedla vedoucí oddělení památkové péče opavské radnice Lucie Častulíková.
Teprve po skončení oprav z kopule zmizí ochranná plachta a vnitřek Bredy opět plně zalije denní světlo.
|
21. listopadu 2025