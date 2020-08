Pomůžeme vám, zní odevšad v souvislosti s tragickým požárem v Bohumíně

„V případě potřeby přistavím dodávku i větší auta na odvoz a dovoz všeho potřebného pro lidi z toho paneláku. Zdarma,“ píše na sociální síti Roman Kotun.

„Kdyby někdo z obyvatel postižených bytů potřeboval pomoct s malováním, pomůžu rád a zdarma,“ uvedl Tomáš Mikulčík.

A přidávají se další a další lidé. Obyvatelé Bohumína nabízejí nájemníkům a blízkým obětí z vyhořelého paneláku nejen různé služby, ale i finanční pomoc.

Přispět penězi na konto zasažených tragickým požárem budou oficiální cestou moci již brzy. Krajský úřad totiž zřizuje veřejnou sbírku. V nejbližších dnech by měl zveřejnit číslo účtu.

„Vyhlášení veřejné sbírky podléhá zákonným postupům. Krajský úřad už poslal na ministerstvo vnitra oznámení o jejím konání, které je k uskutečnění sbírky nutné. Bezprostředně poté, co nám ministerstvo sbírku schválí, zveřejníme číslo účtu, na který budou moci lidé své dobrovolné příspěvky posílat. Bohumínská tragédie je mimořádná, a tak věřím, že povolení získáme velmi brzy, v řádu několika málo dnů,“ vysvětlil ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.



Peníze na něj pravděpodobně vloží i sám úřad. To v případě, že zastupitelé přistoupí na návrh rady kraje a schválí finanční pomoc 100 tisíc korun za každého zemřelého a 50 tisíc za každého, kdo byl při požáru zraněn.

Zastupitelé se sejdou na začátku září, lze předpokládat, že schválení příspěvku bude spíše formalitou. „Vím, že peníze tuhle bolest neutiší, ale je to aspoň nějaká forma pomoci. Proto Moravskoslezský kraj zřizuje veřejnou sbírku, aby svou podporu, soustrast a sounáležitost mohli i svým příspěvkem vyjádřit všichni, kterých se událost sobotního podvečera dotkla,“ sdělil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Vrátilo se zhruba třicet procent lidí

Výši peněžní pomoci ze strany kraje nastavili radní stejně, jako tomu bylo u střelby ve Fakultní nemocnici v Ostravě v prosinci minulého roku. Lidé budou moci posílat peníze až do 15. září.

Pomoc lidem z věžáku řešili v pondělí i zástupci Bohumína. „Sešla se pracovní skupina, která řešila hlavně technické záležitosti k dalšímu chodu domu a otázku psychosomatické a hmotné pomoci,“ potvrdila mluvčí města Lucie Balcarová.

Dům je doposud bez přívodu elektřiny a plynu, a to z důvodu silného podmáčení. Přesto se do něj řada nájemníků už vrátila. Ke pondělnímu ránu zástupci města hovořili až o třiceti procentech lidí, kteří využili možnosti spát doma i v nekomfortních podmínkách. Zapojení energií by mělo být otázkou nejbližších dní.

Funguje krizové centrum

Zástupci města dnes zveřejní výsledky jednání s pojišťovnou. „Dále poradíme nájemníkům, jak postupovat při odstraňování škod po požáru a při uplatnění náhrad u pojišťovny. Také upřesníme, jakým způsobem se budou řešit opravy v poničených bytech,“ zmínila Balcarová.

Krizové centrum, které od neděle improvizovaně fungovalo ve stacionáři Salome, stojícím jen pár metrů od domu zasaženého požárem, město včera nechalo přesunout do budovy radnice. Funguje v budově B, v kanceláři číslo 101.

V provozu je i nadále speciální krizová linka 731 531 731 určená nájemníkům z poškozeného domu. „Prosíme, aby ji veřejnost využívala pouze v případě nouze, a ne k nabídkám pomoci,“ požádala mluvčí města.