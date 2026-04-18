Bohumín se stal učebnicí pro ostravské vysokoškoláky, předtím ji otevřeli místní školáci

  8:20,  aktualizováno  8:20
Radnice v Bohumíně otevřela své brány studentům ekonomické geografie z Ostravské univerzity, kteří v ulicích města zkoumali moderní urbanismus a strategické plánování v praxi. Program, který město původně vytvořilo jako osvětové exkurze pro žáky základních škol, si získal pozornost i akademické sféry.
Studenti ekonomické geografie z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity...
Studenti ekonomické geografie z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyrazili v sobotu 11. dubna 2026 do terénu a vydali se na exkurzi do Bohumína. | foto: Město Bohumín

Radnice v Bohumíně zve už pět let děti ze základních škol na exkurze do ulic města a ukazuje jim, jak funguje město v praxi.

Z programu pro žáky se postupně stává inspirace i pro akademickou sféru. „Nově se do něj zapojili studenti Ostravské univerzity, kteří město sledovali optikou ekonomické geografie,“ popsala mluvčí města Jana Končítková.

Čtyři desítky posluchačů prvního ročníku ekonomické geografie z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity strávily minulou sobotu poznáváním Bohumína.

Studenti ekonomické geografie z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyrazili v sobotu 11. dubna 2026 do terénu a vydali se na exkurzi do Bohumína.
Studenti ekonomické geografie z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyrazili v sobotu 11. dubna 2026 do terénu a vydali se na exkurzi do Bohumína.
Studenti ekonomické geografie z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyrazili v sobotu 11. dubna 2026 do terénu a vydali se na exkurzi do Bohumína.
Studenti ekonomické geografie z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyrazili v sobotu 11. dubna 2026 do terénu a vydali se na exkurzi do Bohumína.
Studenti Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity prošli město od rozvojových a rekreačních ploch až po jeho historické části.

„Příklad dobré praxe v řízení veřejné správy jim přiblížil starosta města Lumír Macura,“ doplnila mluvčí.

„Ostravská univerzita patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím vysokým školám v Česku, proto nás zájem budoucích geografů o naše město těší. Představili jsme jim aktuální investiční záměry, rozvoj infrastruktury i strategické plánování,“ popsal starosta.

Nezůstalo jen u prezentace v zasedací místnosti. Posluchači se vydali do terénu, kde mohli jednotlivé projekty „číst“ přímo v krajině města.

Bydlení, rekreace i sport

Seznámili se s lokalitou Petra Cingra pro rodinné bydlení, zastavili se u Kališova jezera, nahlédli do volnočasového a sportovního areálu Bospor a zamířili také do historického jádra Starého Bohumína.

Podle akademiků má Bohumín v tomto směru co nabídnout. „Z pohledu našeho oboru je zajímavý především dlouhodobou stabilitou řízení, která není v českém prostředí samozřejmá. Výrazná je orientace na dostupné bydlení, systematický rozvoj sportovišť i silný akcent na zdravotní a sociální péči,“ zhodnotil vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Petr Rumpel.

Dodal, že Bohumín rezonuje v akademických kruzích i za hranicemi regionu. „Bohumínský koncept zakládání nových zelených ploch zmiňuje v souvislosti se vznikem lesoparku Na Panském a Ottova parku například profesor Jiří Blažek z Univerzity Karlovy ve své prezentaci zaměřené na životní prostředí,“ podotkl Rumpel.

Svatba nanečisto

Projekt otevřené radnice ovšem na místní školáky nezanevřel. „Ročně projdou úřadem stovky dětí. Aktuálně se k nám chystá druhá třída Benešovy základní školy. Jedním z nejsilnějších momentů exkurze je pro děti svatba nanečisto v naší obřadní síni. Děti si rozeberou role ženicha, nevěsty i svědků. Po obřadu se jich ptáme, proč je uzavření manželství neplatné. Většina odpovídá, že kvůli chybějícím prstýnkům,“ přiblížila vedoucí organizačního odboru bohumínské radnice Jana Kasanová.

O atraktivní bonus na závěr se už tradičně starají strážníci městské policie. „Odemknou žákům služební auta, nechají je vyzkoušet si neprůstřelné vesty, pouta a další vybavení. A když se rozezní houkačka a zabliká maják, policejní práce zblízka najednou působí jinak než na televizní obrazovce nebo filmovém plátně,“ prozradila mluvčí Bohumína.

