V Bohumíně už chystají oblíbené Kališovo i Vrbické jezero na letní sezonu

  9:36,  aktualizováno  9:36
Bohumínská radnice připravuje na letní sezonu své oblíbené turistické cíle – Kališovo a Vrbické jezero. „Lidé si v posledních dnech mohli všimnout na březích obou vodních ploch větší navážky zeminy. Místa, kde se rekreanti pohybují nejčastěji, potřebují srovnat. Terén během první poloviny května upravíme a zatravníme,“ uvedl Rostislav Palán z radničního odboru životního prostředí a služeb
Stavební úpravy bohumínského Kališova jezera před sezonou. (7. května 2026) | foto: Městský úřad Bohumín

Na Kališově jezeře je upravená dětská pláž i vstup do vody. „Písek i drobné kamínky průběžně splachuje voda, proto jsme nechali navézt nový materiál. Pracovníci vypleli spáry betonových panelů a odstranili mech z částí, které se nacházejí pod vodou,“ dodal vedoucí odboru životního prostředí a služeb Radim Stošek.

„Jezero v posledních letech výrazně proměnilo zázemí. Disponuje službami, které z přírodního koupání dělají celodenní zážitek,“ řekla mluvčí města Jana Končítková.

Novinky i na Vrbickém jezeře

„Lidem slouží bufet, toalety, sprchy či úschovna věcí. Hřiště na plážový volejbal doplnily pingpongové stoly, šachy a menší ruské kuželky,“ dodala Končítková.

Novinky nedávno přibyly i na Vrbickém jezeře. „Radnice na pláž instalovala nové dětské atrakce, vydláždila plochu pro mobilní občerstvení a zabezpečila prostor kamerou. Loni město zprovoznilo kolem celého jezera nejdelší inline okruh v regionu, který si oblíbili nejen bruslaři, ale i běžci a cyklisté,“ uvedla Končítková.

