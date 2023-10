Nejlevnější za dvacku. Lidé se předháněli v dražbě zapomenutých jízdních kol

Kusy vhodné leda na součástky měly vyvolávací cenu padesát korun, velmi dobře vybavená kola se prodávala za několik tisícovek. Asi padesátka zájemců si nakonec rozebrala takřka všechna kola, ladem zůstala jen tři.

Nejdramatičtější přihazování skončilo až na částce 7 600 korun, přičemž suma vyskočila z pěti tisíc. „Loni mi kolo ukradli a jezdila jsem na půjčeném. Cena sice mohla být nižší, ale jsem ráda,“ řekla nová majitelka Zuzana Vyskočilová z Bohumína.

Jak uvedla mluvčí města Jana Končítková, nejlevnější bicykl přišel na dvacetikorunu. „Celkově radnice utržila 23 680 korun,“ shrnula mluvčí.

„Jak někdo může takové kolo zapomenout?“

Lidé za poměrně raritní dražbou přijeli dokonce až z více než třicet kilometrů vzdáleného Frýdku-Místku. „Když jsem se to doslechl, tak jsem si říkal, že tady koupím vhodné kolo pro vnuka. A nakonec se podařilo za velmi levný peníz,“ řekl starší muž.

Motivací ke koupi kola měli zájemci více, někdo chtěj stroj pro sebe, jiný jako vánoční dárek pro švagra, další dražili jen z recese. „Ale u některých kol opravdu nechápeme, jak je mohli zapomenout a nechat v cykloboxech. To je neuvěřitelné,“ divili se mnozí.

Město provozuje 72 cykloboxů u hlavní budovy železniční stanice už téměř dva roky. Pokud uživatel překročí časový limit 22 hodin, schránka se automaticky zablokuje a majitel dopravního prostředku musí kontaktovat městskou policii. Ta mu za poplatek bicykl vydá.

Pokud si někdo obsah zablokovaného cykloboxu nevyzvedne ani do týdne od provedení kontroly městskou policií, strážníci schránku vyklidí a odvezou věci na radnici. Chce-li je vlastník získat zpět, musí prokázat vlastnictví uloženého předmětu a uhradit poplatek 500 korun.

„Pokud se nám uživatel boxu neozve ani po měsíci, s věcí nakládáme, jako by byla opuštěná. V praxi to znamená, že méně hodnotné předměty zlikvidujeme, ty cenné jdou do dražby. O kola, která půjdou do aukce, už jejich majitelé pravděpodobně nestojí, minimálně je nepostrádají,“ popsala Lucie Oršulíková z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice.

Dodala, že k tomuto postupu dospěla radnice letos poté, co odložená kola už nebylo kde skladovat.

Ani po zveřejnění oznámení o plánované dražbě se většina jejich majitelů neozvala. „Zaznamenali jsme pouze jednotky případů, kdy nás vlastníci kontaktovali a kola si vyzvedli,“ doplnil ředitel Městské policie Bohumín Roman Honysz s tím, že se vždy prověřuje, zda nejde o kradené předměty.