Drátovna spustila vlastní kotelnu, nehrozí jí tak problém Liberty

„Od konce loňského roku vyrábíme pro dva naše provozy vlastní páru pro technologické účely. Dosud nám ji i horkou vodu dodávala externí firma,“ řekla mluvčí Třineckých železáren - Moravia Steel Petra Macková Jurásková.„Bohumínská firma už tak nebude závislá na externích dodávkách,“ podotkla.

Drátovně se tak už nemůže stát, že by se dostala do situace, kdy by dodavatel přestal potřebné energie vyrábět, jako je tomu v případě ostravské huti Liberty.

„Přínosem investice je nezávislost na externím dodavateli tepla, vlastní výroba elektrické energie při chodu kogenerační jednotky a vyregulování otopné soustavy provozů za účelem minimalizace nákladů na vytápění,“ doplnil výkonný ředitel společnosti Petr Adamek.

V Drátovně nyní fungují dvě kotelny na výrobu technologické páry a jedna na výrobu horké užitkové vody pro vytápění provozů a další využití. Tu by měla během několika měsíců doplnit i kogenerační jednotka. To vše za 115 milionů korun.