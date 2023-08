Lidé zneužívají cykloboxy v Bohumíně, nevyzvednutá kola se budou dražit

Sedmdesátka cykloboxů stojí před železniční stanicí v Bohumíně již od konce roku 2021. Jejich použití je bezplatné, ale časově omezené - lidé si do nich mohou uschovat kolo maximálně na 22 hodin. Poté se box zablokuje a otevřít jej mohou pouze strážníci za poplatek ve výši 200 korun.

Ani ten však některé uživatele neodrazuje a se zneužíváním schránek radní bojují už od uvedení cykloboxů do provozu. „Za posledního půl roku jsme vyklidili nespočet haraburdí, tašek s předměty nevalné hodnoty a více než třicet jízdních kol, ke kterým se nikdo nehlásí,“ popsal situaci ředitel Městské policie Bohumín Roman Honysz. „Překvapivě nejde jen o bicykly, které by byly ve špatném technickém stavu. Jsou mezi nimi i značková zánovní kola s vysokou pořizovací cenou,“ dodal.

Vedení města se proto po téměř dvou letech rozhodlo zpřísnit podmínky provozu úschoven tak, aby v nich zůstávalo méně nevyzvednutých věcí a byly přístupné i dalším uživatelům.

„Pokud si někdo obsah nevyzvedne do týdne od provedení kontroly městskou policií, schránku vyklidíme a věci uložíme ve skladovacím prostoru městského úřadu,“ nastínila nové podmínky použití boxů Lucie Oršulíková z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice. „Bude-li je chtít jejich majitel získat zpět, musí prokázat vlastnictví uloženého předmětu a uhradit poplatek 500 korun za vyklizení boxu, převoz a uskladnění.“

Pokud se o své věci uživatel cykloboxu nepřihlásí do měsíce, město s nimi naloží tak, jako by byly opuštěné. „V praxi to znamená, že méně hodnotné předměty zlikvidujeme, ty cenné, jako jsou zachovalá jízdní kola, půjdou do dražby,“ doplnila Oršulíková s tím, že první veřejná dražba odložených jízdních kol se chystá již v září. Jejich cenu stanovila komise tento týden, aby u nich mohla být stanovena i vyvolávací cena.

Celkem 72 cykloboxů město pořídilo při přestavbě přednádražního prostoru před dvěma lety. Deset z nich má elektropřípojku a k uzamčení schránek slouží zámky s čtyřmístným kódem. Jejich výstavba vyšla na 3,5 milionu korun.