Ztracený snubní prsten i 3D modely popisují cestu Bílovce od hradu k renesančnímu sídlu

  7:34,  aktualizováno  7:34
Bílovecký zámek skrývá nejedno tajemství – i o nich se dozvědí čtenáři v nové publikaci s názvem Paměť zámků a jejich krajiny: Bílovec. Od hradu k zámku. Kniha vznikla pod hlavičkou Národního památkového ústavu v Ostravě a mapuje proměnu středověkého sídla v renesanční rezidenci. Nabízí výklad stavebního vývoje památky, ale popisuje i unikátní nálezy, jako je vzácný renesanční snubní prsten.
Příběhy bíloveckého zámku jsou nyní i v knižní podobě.
Příběhy bíloveckého zámku jsou nyní i v knižní podobě. Publikace byla představena v Městské knihovně v Bílovci, kde zástupci Národního památkového ústavu v Ostravě František Kolář a Petra Kaniová pokřtili knihu „Paměť zámků a jejich krajiny“. (1. duben 2026) | foto: územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Ostravě

Prvním počinem edice Paměť zámků a jejich krajiny od krajských památkářů je publikace s podtitulem „Bílovec. Od hradu k zámku“. Kniha byla pokřtěna 1. dubna na přednášce v Městské knihovně v Bílovci. Slouží také jako katalog stejnojmenné výstavy v podzemí bíloveckého zámku.

Knihu širšího autorského kolektivu vydalo ostravské odborné pracoviště Národního památkového ústavu.

Archeolog a jeden ze tří editorů publikace – František Kolář – seznámil v Bílovci zájemce s výsledky archeologických výzkumů.

„Společně s památkářkou Petrou Kaniovou šířeji odprezentují objevy zaznamenané v knize 21. května na přednášce v Bílovci,“ připomněla Petra Batková z ostravského pracoviště NPÚ.

Středověký suterén zámku táhne návštěvníka hlouběji do útrob sklepních prostor, aby na konci vystoupal zpět na zámecké nádvoří.
Kniha je rozdělena do čtyř hlavních oddílů. „Osudy příslušníků šlechtických rodů, kteří byli držiteli bíloveckého panství, a pro něž se stal městský hrad, později zámek, reprezentativní rodovou rezidencí, vytváří příběh dějin Bílovce v kontextu Opavského vévodství,“ popsal František Kolář.

Z významných šlechticů historici zmínili vlivného dvořana a válečníka Mikuláše (II.) mladšího z Vladěnína, stavebníka bíloveckého hradu, zemského politika, dvorského úředníka i schopného hospodáře Bernarda Pražmu z Bílkova, iniciátora přestavby středověkého hradu na renesanční zámek, a také vůdce stavovské opozice v období třicetileté války Karla Pražmu z Bílkova, jenž sňatkem spojil rody Pražmů a Sedlnických z Choltic.

„Z ženských osobností zmiňme okouzlující a elegantní Kristýnu z Lapic, manželku Bernarda Pražmy z Bílkova, Johanu rozenou Sedlnickou z Choltic, trpělivě nesoucí břímě po zesnulém choti Karlu Pražmovi, a jejich dceru Alžbětu Bohunku, provdanou za Václava Zikmunda Sedlnického z Choltic,“ uvedla Petra Kainová.

Ztracený prsten a 3D modely

Část publikace zachycuje stavební přerod bíloveckého hradu na zámek prostřednictvím obrazových příloh, kreseb a počítačových rekonstrukcí včetně 3D modelů.

OD HRADU K ZÁMKU

Výstava NPÚ formou modelů a kreseb nabízí možnou podobu pozdně gotického městského hradu, renesančního zámku (jenž se z hradu vyvinul) i města Bílovce v hradbách.

Díky široké mezioborové spolupráci se podařilo zdokumentovat postup a rozsah archeologického výzkumu z roku 2024 moderní technikou – dronem a 3D skenerem.

Výstava končí 30. dubna 2026. Nezbytná je rezervace prohlídek v infocentru, na e-mailu icko@kcbilovec.cz, případně telefonicky na čísle 778 425 431. Vstupné 80 Kč základní / 40 Kč snížené.

Druhá část knihy slouží jako katalog výstavy. „Prezentuje nálezy z archeologických výzkumů a ukázky architektonických článků,“ shrnul Kolář.

Velká pozornost je věnována unikátnímu nálezu renesančního snubního prstenu z osmnáctikarátového zlata s rubínem a tyrkysem.

„Ten se dochoval pod úrovní pochozí vrstvy někdejší zámecké kuchyně. Zda byla majitelkou prstenu manželka hradního pána z rodu Vladěnínských nebo Pražmů z Bílkova, případně jiná urozená dáma z okruhu jejich příbuzných či potenciálních hostů, si můžeme jen domýšlet. Jedná se však o unikátní nález představený opět v zajímavých souvislostech,“ upozornila památkářka.

Knihu Paměť zámků a jejich krajiny: Bílovec. Od hradu k zámku lze za 550 korun zakoupit na pracovišti NPÚ, ÚOP v Ostravě.

Výstava s novu publikací vznikla jako součást výzkumného projektu Zámky v krajině moravskoslezského pomezí – nové formy prezentace nevyužitých historických objektů a byly financované z prostředků ministerstva kultury – Program NAKI III. Ve videu a v krátkém dokumentu se na místě mohou návštěvníci doslova „projít stavbou“.

