Senioři zkoušeli driftovat, trénink doporučují i mladším řidičům

K dispozici měli řidiči běžné vozy se speciálními plastovými kruhy na zadních kolech, které zajistí, že vůz jde ochotně do smyku.

Senioři se na ovál dostali díky vzdělávacímu programu Jedu s dobou. Při něm trénovali v ostravském centru bezpečné jízdy. Právě jeho majitele napadlo, že by tato disciplína pomohla i důchodcům.

„Do centra chodí progresivní řidiči, policisté, vojáci a hasiči. Ti si drifty užívají. Nás ale zaujali právě důchodci, kteří jsou bázlivější. Mají horší reakce, ale ty se dají naučit. Dnes jsme si ukázali, že to jde, že je můžeme lépe připravit na reálný provoz,“ řekl Libor Václavík, majitel centra Libros.

Z adrenalinové jízdy byli senioři nadšení. „Bylo to úžasné, je to jako tanec. Přijdete na parket, jste tuzí, nohy se vám pletou. Až to ale zvládnete, je to pohoda. V zimě už mi to ale také na silnici pomohlo,“ řekla Anna Švrčková, čtyřiasedmdesátiletá řidička z Ostravy-Poruby.

Nejstarším jezdcem na polygonu byl osmaosmdesátiletý Otakar Kuč. „Teď mě ještě poučili, že nemám sešlapovat spojku. Jen plyn a brzdu, to stačí. Já jsem obecně spíš opatrný řidič. I když platím pokuty za rychlou jízdu,“ usmál se.

„Doporučuji to hlavně mladším. Řidiči, kteří vyšli z autoškoly, si myslí, že umí jezdit. Ale neumí. Umí jen řadit rychlosti, víc nic. Měli by si zkusit ovládaní auta i ve smyku, aby jezdili opravdu bezpečně,“ dodal.

Senioři trénovali jízdu smykem už dříve. „Všichni, kteří tu dnes jsou, do toho šli po hlavě. Nechali si to vysvětlit a šli jezdit,“ uvedl Tomáš Přibyl, jeden ze školitelů.

Senioři se na okruh dostali díky vzdělávacímu programu Jedu s dobou. Jejich jízdu smykem komisař zapíše také do České knihy rekordů.