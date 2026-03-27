Událost se odehrála ve čtvrtek dopoledne v obtížně přístupném lesním terénu. Muž, který se věnoval zimním sportům, tam náhle upadl do bezvědomí a zastavilo se mu srdce.
První pomoc mu okamžitě začali poskytovat ostatní sportovci na místě, kteří podle pokynů operátora linky 155 prováděli nepřímou masáž srdce.
„Pacient se nacházel v terénu, který byl pro pozemní techniku zcela nedostupný. Na místo proto musel vzlétnout vrtulník Kryštof 05 z Ostravy,“ uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.
Situaci navíc komplikovalo počasí, kdy se do Beskyd vrátila zima.
Boj o život v podvěsu
Kvůli vysokým stromům a hlubokému sněhu nemohl vrtulník v blízkosti pacienta přistát. Záchranáři tak museli využít speciální techniku.
„Lékař byl k muži vysazen pomocí palubního navijáku. Společně s členy horské služby pokračovali v rozšířené resuscitaci za využití léků a defibrilátoru,“ popsal dramatické momenty Humpl.
Po několika výbojích se týmu podařilo obnovit srdeční rytmus pacienta. Vzhledem k vážnému stavu a komplikovanému terénu záchranáři muže následně v podvěsu pod vrtulníkem transportovali na nejbližší vhodné místo, kde ho naložili na palubu a přepravili do ostravského kardiocentra.
„Rychlá a kvalitní laická první pomoc, následovaná včasným zásahem profesionálů, byla v tomto případě pro přežití pacienta naprosto klíčová,“ uzavřel mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.
