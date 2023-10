Kolaps na parkovištích a nápor turistů. Počasí láká do hor davy lidí

Na řadě míst v kraji se v posledních letech mění i návštěvnické trendy. Například v Jeseníkách celoroční návštěvnost sice roste jen mírně, objevily se ale takzvané extrémní dny, jež jsou co do počtu turistů až trojnásobně vytíženější. Tím bývá i zářijový svátek sv. Václava.

„Trend dnů s extrémní návštěvností se objevil od roku 2019, kdy například na vrcholu Pradědu denní návštěvnost přesahuje tři tisíce osob. Nemáme teď k dispozici online přenos ze sčítačů a k přesným datům se dostaneme později, ale podle odhadů i uplynulý sváteční víkend bude patřit k těm nejsilnějším,“ řekl terénní pracovník Správy CHKO Jeseníky Pavel Jurka.

Mezi dny, kdy na vrchol Pradědu míří davy, jsou svátky 5. a 6. července, svátek sv. Václava a také 28. říjen. Zatímco v letech 2015 až 2018 se tam návštěvnost v těchto termínech dotýkala tisícovky, od roku 2019 bývá trojnásobná.

„Letos tedy čekáme i 28. října vysokou návštěvnost. To už hodně lidí jezdí i kvůli inverznímu počasí,“ dodal Jurka. Nejsilnější bývají také sobotní poledne a neděle. Letos denní maximum na vrcholu Pradědu zatím čítá 2 852 návštěvníků a pochází ze 6. července. Hodinové maximum pak 542 lidí z 1. května. K dispozici jsou zatím data do 15. července. V roce 2019 bylo hodinové maximum dokonce více než osm stovek turistů a denní rekord je z roku 2021 a čítá 3 583 lidí.

Více práce pro ochránce přírody

Pro ochránce přírody to znamená, že vyrazí do terénu více strážců „Využíváme monitoring návštěvnosti a data z parkovišť a podle nich tvoříme plánovací systém,“ popsal Pavel Jurka.

Často do hor totiž vyrazí lidé, kteří v nejcennějších oblastech neřeší pravidla. „Pohybují se mimo značené trasy, táboří, rozdělávají oheň, parkují v přírodě,“ uvedl Jurka a dodal, že mezi lidmi častěji vznikají i konflikty, třeba kvůli parkování.

Auta jsou problémem i v Beskydech. „Bojujeme s auty stojícími u trafa pod Lysou, v Malenovicích a na dalších místech,“ popsal Jiří Lehký ze Správy CHKO Beskydy. K nejvytíženějším tam rovněž patří víkendy a svátky, hezké počasí situaci umocňuje. Uplynulý prodloužený víkend byl jedním z nich.

Sváteční fronty na Lysé hoře

„Na sv. Václava byly na Lysé neskutečné davy. Na občerstvení jsme čekali ve frontě tři čtvrtě hodiny,“ popsal například Jan Horák z Ostravy. Data ze sčítačů pro tento den zatím k dispozici nejsou.

O skutečně extrémní návštěvnosti se v Beskydech ale hovoří při hromadných závodech. „Denní maximum na Lysé hoře je z 26. ledna 2019, a to 5 845. Ten samý den bylo i hodinové maximum, 1 071, mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou. Předpokládám, že to byl závod LH 24. Bez tohoto závodu to bylo 27. prosince 2022, a to 921 lidí opět mezi jedenáctou a dvanáctou,“ řekl Jaroslav Müller ze Správy CHKO.

Vysoká návštěvnost mezi Vánocemi a Silvestrem je beskydským specifikem. „Proč, to nevíme. Lidé mají volno a bývá inverze, asi utíkají z Ostravska na hory. Beskydy jsou domácké hory, kam bez obtíží zajedete na otočku. Lysá je extrémně dobře dostupná,“ míní Jiří Lehký.

Z dlouhodobého hlediska i v Beskydech došlo ke zlomu, i když jinému než v Jeseníkách. „Dlouhá léta návštěvnost stoupala, každoročně o deset procent. Loni růst ustal. A letos jsou čísla nižší než v předchozích letech,“ nastínil Lehký.

Stovky lidí míří i do Poodří, i když ne tolik jako do hor. „U nás je sezona na jaře. Táhnou i svátky, víkendy a pěkné počasí. Na podzim už ale nevnímáme tak velký tlak na přírodu, hnízdní období skončilo,“ řekl Zbyněk Sovík ze Správy CHKO Poodří.

Nejnavštěvovanějším chráněným územím Polanská niva na jaře za víkendový den či svátek projdou tři stovky lidí, teď na podzim to bývají dvě stovky návštěvníků. „V létě a v zimě je návštěvnost obecně nižší,“ dodal Sovík.