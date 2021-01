Pár vyrazil na Lysou horu v teplácích a teniskách, uvázl v korytě potoka

Pár ve středním věku se vypravil na výlet okolo nedělního poledne, a to po žluté značce od přehrady Šance. Muž měl na sobě obyčejné tepláky a žena na nohách dokonce jen tenisky.

Asi kilometr pod vrcholem se muž se ženou rozhodli pro návrat. Nešli však po stejné cestě jako nahoru, vybrali si jinou, která se jim zdála vhodnější.

„Po ní pokračovali směrem dolů a postupně bojovali s hlubokým sněhem. Kolem čtvrté hodiny už ani nevěděli, zda na cestě ještě jsou,“ popsal Pavel Masopust z Horské služby Beskydy.

Turisté sice u sebe měli nabitý mobilní telefon, neměli však staženou aplikaci Záchranka, která by jejich hledání značně ulehčila, a ani neuměli pracovat s Google mapami.

„Naštěstí měli zapnuté mobilní sledování polohy, takže jsme je nakonec dokázali lokalizovat. Ale i naše technika měla co dělat, abychom se k nim dostali, místy jsme zapadali do hlubokého sněhu i se čtyřkolkami,“ doplnil Masopust, který se náročné akce také zúčastnil.

Horská služba nakonec ženu s mužem našla v korytě potoka, kam při hledání cesty zapadli a nedokázali se vyprostit.



„Byli totálně vyčerpaní, podchlazení a už pomalu vzdávali boj o život,“ uvedl Masopust. Oba zbloudilci naštěstí neutrpěli žádné zranění, a to ani omrzliny.

Místo supermarketů hory. Ve stejném vybavení

Nebyl to přitom zdaleka první podobný případ, který museli o uplynulém víkendu horští záchranáři v Beskydech řešit.



„A v podstatě vždy šlo o to, že zachraňovaní měli špatné vybavení do zimních zasněžených hor. Vypadá to, že v posledních týdnech lidé vyměnili návštěvu nákupních center za horskou túru, ale vybavení a oblečení mají stále stejné. Je nezbytně nutné, aby s sebou do hor vzali i rozum,“ řekl k víkendovým případům náčelník Horské služby Beskydy Radan Jaškovský.

Upozornil, že za současných podmínek by lidé neměli vyrážet ani po značených cestách, natož těch neznačených. Tím spíše ve zcela nedostatečném vybavení.