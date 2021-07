Osmkrát bodl družku, za vraždu v ostravském Bělském lese dostal 15 let

Mako byl nezaměstnaný a žil v nedaleké ubytovně. Na svou družku žárlil, podle státní zástupkyně se však nezjistilo, že by k tomu vůbec měl nějaký důvod.

Ženu ubodal zavíracím nožem loni 9. července před polednem v ostravském Bělském lese. Ačkoliv se bránila, některé z ran zasáhly životně důležité orgány: srdce, plíce a játra.



„Napadená zemřela během několika minut,“ konstatovala státní zástupkyně.

Mako se plně doznal a souhlasil s tím, jak bylo jeho tehdejší počínání v obžalobě popsáno.



„Je mi líto, co se stalo, chtěl bych se omluvit. Já jsem ji měl rád, jen jsme měli nějaké neshody,“ řekl a omluvu zopakoval i dceři zavražděné.

Později ještě zmínil, že je po operaci srdce a není mu moc dobře.

Makovi hrozil trest od patnácti do dvaceti let vězení. Žalobci pro něj původně žádali sedmnáct let, po doznání pak státní zástupkyně slevila na hranici spodní sazby, tedy patnáct let.

Obhajoba žádala třináct let a mírnější věznici

Obhájkyně navrhovala třináctiletý trest a zařazení do věznice s ostrahou, nikoliv se zvýšenou ostrahou.

„Plně se doznal a svého činu lituje. Čin provedl v prudkém pohnutí mysli, v rozrušení a po požití alkoholických nápojů,“ argumentovala obhájkyně s tím, že obžalovaný je navíc nemocný člověk, pro kterého by vysoký trest v podstatě znamenal doživotí.

Soud se nakonec přiklonil k žalobkyni a vyřkl patnáct let ve věznici se zvýšenou ostrahou, nadto by měl Mako potomkům zavražděné ženy zaplatit dvakrát čtyři sta tisíc korun.

Soudkyně: Často porušoval pravidla chování

Soudkyně výši trestu vysvětlila tím, že Maka nelze považovat za člověka, který žil spořádaným životem. Upozornila, že mu kvůli dlouhé časové prodlevě nelze přičíst k tíži fakt, že už na na konci 70. let plánoval vraždu, za což dostal čtyři roky vězení.



„Ale i později často porušoval závazná pravidla chování,“ zdůraznila soudkyně.

Za nejdůležitější pak uvedla vyjádření znalkyně z oboru psychologie, která zjistila, že obžalovaný je značně impulzivní a vzhledem k jeho věku je možnost změny osobnosti velmi malá.

„Pokud by se nedoznal, zvažovali bychom plný právem původně navrhovaných sedmnáct let vězení,“ zmínila soudkyně.

Mako i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na případné odvolání, rozsudek proto zatím není pravomocný.