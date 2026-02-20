Cílem plánovací dílny zorganizované spolkem Fiducia bylo přiblížit se k dohodě nebo kompromisu.
„Na věc panuje dvojí politický pohled. Naději na možné řešení vidím až po podzimních komunálních volbách,“ sdělil Martin Nawrath, který dílnu řídil. Myslel tím případnou povolební změnu ve vedení obvodu i magistrátu.
Podle organizátorky Ilony Rozehnalové se mimo jiné ukázalo, že pro rozhodování o Bedřišce chybí důležité informace. „Nemáme zmapováno, v jakém stavu je infrastruktura a kolik by stály opravy,“ zdůraznila.
Na příštím jednání ostravského zastupitelstva chce mimo jiné navrhnout, aby město zastavilo bourání a nechalo podklady dopracovat.
„Dílna přínosná, ale postoj se nemění“
Rozehnalová si rovněž myslí, že by bylo potřeba upravit i pracovní skupinu města, která se situací na Bedřišce zabývá. Město dlouhodobě čelí kritice za to, že skladba členů pracovní skupiny je nevyvážená a nefunguje dobře. „Chybí tam třeba Agentura pro sociální začleňování, která dnes projevila zájem se tam vrátit,“ podotkla Rozehnalová.
Mluvčí Bedřišky Eva Lehotská byla po setkání skeptická. „Obávám se, že demolice budou pokračovat, protože druhá strana potřebuje ukázat sílu. Změnu může přinést až nová politická garnitura, která nebude ke svým obyvatelům tak necitlivá,“ řekla.
Mariánskohorský starosta Patriku Hujdus ocenil dílnu jako přínosnou, ale potvrdil, že jeho postoj se nemění.
14. listopadu 2025