Na festivalu Beats for Love v Ostravě vystoupí hvězdný DJ van Buuren

„Po dvou letech koronavirových omezení se fanoušci Beats for Love dočkají velkolepého návratu. Chystáme jednu zahraniční hvězdu za druhou a bude to nejsilnější line-up v naší historii. V létě se v industriálním areálu Dolních Vítkovic představí více než čtyři stovky vystupujících z celého světa, kterým bude vévodit nejlepší DJ planety Armin van Buuren z Nizozemska,“ potvrdil ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Van Buuren platí za patrně nejpopulárnějšího DJ a producenta taneční hudby. Proslavil se zejména coby průkopník stylu trance.

„Nikdo jiný nezískal více vítězství než on. Je zakladatelem zásadní rádiové show A State of Trance, která patří mezi nejposlouchanější rádiové show současnosti. Velké oblibě se těší jeho stejnojmenná taneční párty. Také založil hudební vydavatelství Armada Music,“ dodal ředitel.

K dalším světově proslulým hráčům taneční scény bude patřit veleúspěšný Alan Walker, který se do Ostravy vrátí po čtyřech letech. V areálu se rozezní i dechové nástroje míchané s elektronikou v podání australské hvězdy Timmyho Trumpeta.

Poslední dva ročníky jen ve zmenšené podobě

Pódium ovládne i belgický interpret zvaný Lost Frequencies, přijedou i německý hitmaker Alle Farben či unikátní rakouské drumandbassové producentské duo Camo & Krooked.

K dalším tahákům patří populární izraelský psytrance projekt Vini Vici, ohromit publikum se chystá rovněž Andy C, který platí za jedno z největších jmen světového drum and bassu, zahanbit se nenechá ani Dope D. O. D., tedy fenomenální hiphopový projekt z Nizozemska. Představí se také anglický drumandbassový hitmaker Sub Focus nebo Modestep z Velké Británie a další.

Zatím poslední klasický ročník festivalu Beats for Love v roce 2019 hostil denně přes padesát tisíc návštěvníků. Další dva roky se konaly jen zmenšené verze s omezenou kapacitou. Letošní ročník se uskuteční od 1. do 4. července na čtrnácti scénách. Vstupenky z let 2020 a 2021 zůstávají v platnosti.