Vlastníkem malého podniku oblíbeného v uměleckých kruzích, který funguje od 60. let, je ostravský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Asi čtyři roky ho provozuje herec a podnikatel Přemysl Bureš, který tam pořádá také výstavy, literární večery a komorní koncerty.
„Bohužel, musíme skončit. Pravděpodobně vyklidíme prostory do nabytí právní moci soudního rozhodnutí,“ řekl Bureš, který dříve vedl v Ostravě Absintový klub Les nebo letní restaurant Bulharsko.
Odhaduje, že bar U Waldemara zavře do poloviny dubna. Zdůraznil, že ho mrzí, že soud nepřistoupil na opakovaný návrh jeho právníka na smírné řešení pod vedením takzvaného mediátora.
Ne hospoda, ale významné kulturní centrum
Hlavním důvodem ukončení smlouvy byly opakované spory s lidmi, kteří bydlí nad barem. Stěžovali si na hluk a nevhodné chování provozovatele i hostů. Vzájemné konflikty řešili mnohokrát městští i státní policisté.
Bureš napadl výpověď z baru jako diskriminační. Podpořilo ho několik tisíc lidí, kteří podepsali petici za zachování podniku pod jeho vedením. Apelovali na to, že nejde o obyčejnou hospodu, ale významné kulturní centrum.
Zástupci obvodu Moravská Ostrava a Přívoz uvedli, že vyčerpali všechny možnosti, jak spory dosavadního nájemce s obyvateli urovnat a budou hledat jiného nájemce, který podnik převezme.
Přemysl Bureš zároveň čelí podezření z ublížení na zdraví, jehož se měl dopustit vůči ženě, která bydlí v bytě nad barem. Podle žaloby jí zlomil prst. Případ řeší Okresní soud Ostrava.
Bar U Waldemara v centru Ostravy patří mezi nejznámější tzv. bohémské podniky.
