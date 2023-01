Porážka Babiše fungování kraje nijak neovlivní, říká hejtman Vondrák z ANO

„Ten výsledek, hlavně rozdíl, je vysoký. Vyšší, než jsem sám očekával. Mohl bych říct, že se potvrdily mé předpovědi, ale nepřeji nikomu nic zlého a nemám radost z neúspěchu jiných,“ komentoval prezidentskou volbu krátce po sečtení výsledků hejtman Ivo Vondrák.

Porážka stranického lídra by se podle něj na fungování kraje, který vede koalice zástupců hnutí ANO společně se zástupci ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, neměla nijak projevit.

„Trochu mě mrzí, že lidé v prezidentských volbách moc nevnímají, co se v kraji děje. Spíše vnímají ty emoce okolo, které s sebou nesou volební kampaně. To je dáno stylem přímé volby,“ vysvětlil hejtman. „Takže nepředpokládám, že se na kraji bude něco měnit, víme, co musíme dělat, co máme před sebou a budeme to dělat dál.“

Stejně jako Ivo Vondrák se i ostravský primátor Macura v prezidentské volbě odlišil od většiny členů hnutí ANO v tom, že otevřeně podpořili protivníka svého stranického šéfa.

Stejně jako v rámci kraje, kde získal 53,07 procenta hlasů, uspěl Andrej Babiš i v Ostravě. Byť s mírně menším náskokem.

„Z mého pohledu šlo v Ostravě o vyrovnaný souboj, za mě je docela překvapením, kolik voličů dalo hlas panu Pavlovi,“ komentoval volební výsledek ostravský primátor Tomáš Macura.

V kraji se druhého kola prezidentských voleb zúčastnilo celkem 66,57 procenta voličů.

Pavel vyhrál na Novojičínsku a Frýdecko-Místecku

„Ten rozdíl mezi oběma kandidáty nebyl zdaleka takový, jako v prvním kole, jaký by se dal očekávat,“ dodal primátor.

Výrazného výsledku dosáhl Andrej Babiš v karvinském okrese, kde se počet jeho hlasů na konci sčítání zastavil na 75 961 hlasech, což ve výsledku znamenalo zisk 61,69 procenta hlasů.

„Pevně věřím, že Petr Pavel bude dobrým reprezentantem naší země a povede nás tím správným směrem,“ komentoval výsledek volby karvinský primátor Jan Wolf.

Přes 60 procent, konkrétně 60,35 procenta hlasů, získal Andrej Babiš na Bruntálsku, jen s těsným výsledkem pak zvítězil také na Opavsku, kde získal 50,51 procenta hlasů.

Naopak v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín uspěl u voličů Petr Pavel. V prvním případě získal 51,39, ve druhém pak 51,63 procenta hlasů.