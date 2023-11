Hyundai oslavuje patnáct let výroby, ze slibů státu chybí „jen“ křižovatka

„První sériově vyrobený vůz Hyundai i30 sjel z linky 3. listopadu 2008, jen devatenáct měsíců po zahájení výstavby závodu,“ připomněl pro firmu důležitý okamžik mluvčí nošovické automobilky Petr Michník.

Poprvé se Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) dostala do zisku v roce 2010, kdy vydělala téměř čtyři miliardy korun. Čtyři a půl roku trvalo, než zde vyrobili miliontý vůz.

„Doposud nejvyráběnějším autem je minulá generace modelu Tucson, která sjížděla z linek mezi lety 2015 a 2020. Celkem bylo vyprodukováno 1,18 milionu těchto vozů,“ přiblížil detaily z výroby mluvčí.

„V součtu všech generací modelové řady i30, která se vyrábí nepřetržitě od počátku výroby až do současnosti, pak jde dohromady o více než 1,3 milionu vozů.“

Investiční pobídky se státu dávno vyplatily

Jedním z důvodů, proč si společnost Hyundai v roce 2006 Nošovice nedaleko Frýdku-Místku vybrala, byly i investiční pobídky ze strany státu. Ty nakonec dosáhly celkových 5,2 miliardy korun.

Podle Petra Michníka se tato částka České republice už dávno vyplatila. „Celkově už společnost uhradila na dani z příjmů právnických osob částku 19,2 miliardy korun, jen loni to byly 2,4 miliardy korun, což společnost postavilo na čtvrté místo mezi firmami v České republice,“ konstatoval mluvčí HMMC.

Doplnil, že k tomu je potřeba připočíst dalších bezmála deset miliard korun, kterých dosáhly odvody na sociálním a zdravotním pojištění zaměstnanců, a to včetně daně z příjmů fyzických osob.

S příchodem automobilky byly spojeny i sliby českého státu týkající se dostavby infrastruktury v okolí Nošovic. Ty se dařilo plnit jen pomalu, například kvalitní napojení na Slovensko bylo dokončeno teprve nedávno.

A některé sliby ještě ani splněny nebyly. Jedním z nich je výstavba křižovatky s dálnicí D48, která by pomohla odvést podstatnou část dopravy z Nošovic. Těmi nyní podle starosty Jiřího Myšinského projíždí, bez započtení D48, 24 tisíc vozidel denně.

„Hyundai je stabilní firma zajišťující zaměstnanost. Nemáme s ní problémy, spolupracujeme,“ zhodnotil starosta Nošovic patnáct let soužití. „Jediným problémem je chybějící křižovatka. Doufám, že to stát do konce roku 2028, dokdy platí prodloužená EIA, zvládne,“ podotkl Myšinský.

„Problémy byly při stavbě, kdy tudy jezdily nákladní automobily, od té doby je klid, firma přináší pracovní místa,“ doplnil starosta Vyšních Lhot Roman Čagala.

