Města v Moravskoslezském kraji chystají advent, trhy přizpůsobí opatřením

Radnice prozatím doufají, že se letos obejdou bez proticovidových opatření.



„Teď pracujeme s variantou Ostravských Vánoc v plném rozsahu. Počítáme s kulturním a doprovodným programem a prodejními stánky s gastro sortimentem i drobným vánočním dárkovým zbožím,“ říká manažerka Ostravských Vánoc Pavlína Merendová.



Vánoční trhy plánují i další města. „Stánkaři se k nám vždy těší, počítáme s nimi,“ informuje mluvčí Havířova Rosalie Seidl Pokorná. V Novém Jičíně se prodejců přihlásilo 40 a tradiční stánkové městečko připravuje i Frýdek-Místek.

Oficiální rozhodnutí, jestli trhy skutečně budou, tam však ještě nepadlo. „Zda vánoční městečko bude, to ještě říct nemůžeme. Budeme se řídit platnými hygienickými opatřeními. Město by samozřejmě přišlo o nájmy od stánkařů, ale na druhé straně by nevynaložilo náklady na postavení adventního městečka,“ říká mluvčí Frýdku-Místku René Stejskal.

Adventní kulturní program v Karviné, Opavě, Bruntále, Frýdku-Místku i v Novém Jičíně je zatím ve fázi příprav, v Ostravě a v Havířově mají nachystanou kompletní verzi.

„Kdo vystoupí, už víme, ale zveřejňovat to ještě nebudeme. Program zahrnuje akce, které se neuskutečnily loni, a také nové projekty. Harmonogram bude schvalovat prosincové zastupitelstvo,“ popisuje Seidl Pokorná.

Vystoupí Slza, Fleret i Vlasta Horváth

Nové datum dostal i zrušený adventní koncert v Karviné. „Z minulého roku máme nasmlouvanou skupinu Slza, s tou počítáme i do letoška,“ tvrdí mluvčí Karviné Lukáš Hudeček. Slza zahraje 28. listopadu na karvinském náměstí ve Fryštátě.

V Novém Jičíně z loňska přesouvají dvě hudební vystoupení. Kapelu Fleret a zpěváka Vlastu Horvátha. Ti vystoupí na Masarykově náměstí 4. a 10. prosince.

S hudebním programem počítají také v dalších městech kraje. Radní dávají prostor především lokálním umělcům a souborům.



„Chceme na náměstí Svobody zajistit pohodovou vánoční atmosféru. Neplánujeme proto žádné koncerty populárních zpěváků nebo rockových kapel, vystupovat budou především místní dětské soubory,“ uvedl primátor Frýdku-Místku Petr Korč.

Ve Vánočním městečku v Havířově dostanou prostor havířovští umělci a děti ze škol a školek. S havířovskou kapelou Nebe a ostravskou skupinou Buty počítá zase Ostrava.

Mnohde se rozsvítí i několik stromů

V programech měst je také rozsvícení vánočních stromů. V Novém Jičíně ho plánují na 3. prosince, v Bruntále o týden dřív. Do centra Ostravy se po šesti letech vrátí živý strom, v Havířově bude letos poprvé stromek v každé městské části a ve Frýdku-Místku budou po hlavním rozmisťovat menší stromky, které si ozdobí děti ze školek.

Podoba vánočních trhů se bude odvíjet od epidemické situace. „Bylo by samozřejmě ideální, kdybychom mohli trhy uskutečnit v tradičním pojetí, ale v případě přísnějších vládních opatření jsme připraveni danou situaci řešit,“ říká opavská referentka kultury Monika Štěpánková.

„Pokud by vyšlo nařízení vlády, které v souvislosti s covidem jejich pořádání zakazuje nebo výrazně omezuje a stanovilo by takové podmínky, za kterých by nebylo možné venkovní akce pořádat, trhy bychom zrušili. Snažíme se akci organizovat tak, aby případné ztráty byly co nejmenší. V případě, že bychom museli na poslední chvíli trhy a program zrušit, závazkům plynoucím ze smluv bychom museli dostát,“ říká mluvčí Nového Jičína Marie Machková.