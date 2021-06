V Mošnově vznikne výrobní a vývojové centrum firmy ABB za 300 milionů

Do roka by měla být podle mezinárodní společnosti ABB dostavěna budova nového výrobního a vývojového centra, které se v úterý začalo stavět v mošnovské průmyslové zóně. Do projektu v místě, kde lze využívat silniční, železniční i leteckou dopravu, firma plánuje investovat na 300 milionů korun.