Jemná a precizní práce s velmi křehkým materiálem. Tak by se dalo popsat umění Zuzany Königové, která do vajec vyřezává nejrůznější ornamenty. Využívá při tom speciální nástroje a vajíčka různých velikostí, která pořizuje přes internet. Kromě zdobených vajec udělala ze skořápek třeba i lapač snů, andělíčka nebo medvídka v kočárku.
„Používám modelářskou vrtačku a zubní frézky, se kterými opravdu pracují zubaři. Jimi se to postupně vyřezává. Jeden exemplář trvá řádově několik hodin,“ přiblížila Königová, která si ke svému neobvyklému koníčku našla cestu v roce 2014.
Zuzaně Königové se vždy líbily klasické madeirové kraslice, do kterých se vyvrtávají dírky a následně se dozdobují voskem. Ze začátku ale vůbec netušila, jak se to dělá. „Jelikož jsem se v práci, jakožto zdravotní sestra, dostala na tři týdny do nucené karantény a nevěděla jsem, co s volným časem před Velikonoci, tak jsem si řekla, že to prostě zkusím,“ vyprávěla.
Nejen slepičí vajíčka
První vrtačku jí tehdy koupil manžel. „Já si koupila vejce a postupně se to rozšiřovalo do velké vášně. První pokusy byly velmi jednoduché, kdy šlo opravdu jen o kulaté dírky nebo jednoduché srdíčko,“ zavzpomínala.
Postupem času získávala cit v ruce a byla schopná vyřezávat stále náročnější obrazce. „Pak jsem si pořídila lepší vybavení. S normální hobby vrtačkou už to není proveditelné. Zjišťovala jsem, že vajíčko vydrží víc, než si myslím.“
K výrobě používá hned několik druhů vajec, křepelčí, husí, ale také třeba pštrosí. Samotná tvorba má několik fází. „Nejprve si sama vajíčka vyfouknu a pak je mám rok uskladněná, aby pořádně vytvrdla a vyschla. Další rok už s nimi pracuji. Na vajíčko si musím předpřipravit vzorek, pak vyvrtat a vyčistit.“
Některé exponáty pak autorka musí ještě poslepovat do výsledného díla. „Nemůžu jedno vajíčko dělat od A do Z v jednom dni, to nejde,“ dodala.
Výzva pro uklízečky
Podle Königové by lidé v Česku neměli o vejce moc zájem. „U nás vnímáme velikonoční vajíčko jako symbol, ne jako umění. Kdybych se s tím postavila na trhy, tak by asi koukali. Ani je k prodeji nenabízím, pro mě to má vnitřní hodnotu.“
Königová popsala, že se k lepší kvalitě dopracovala před šesti lety. „Vyrobila jsem asi 300 kusů v takové kvalitě, že je můžu někde ukázat.“ Převážnou většinu sbírky, zhruba 240 kusů, teď mohou lidé vidět na zámku Sychrov, kde dozdobují interiéry. K vidění tam budou do 3. května.
„Vajíčka tu máme potřetí, dáváme je v rozmezí dvou let. Letos je to ale opravdu ve velikém rozsahu,“ nastínil vedoucí průvodců na Sychrově Jaromír Náměstek s tím, že je výstava výzvou především pro uklízečky, které mezi křehkými vejci musí utírat prach.
I tak ale někdy dochází k tomu, že se vejce rozbije, například při převozu. „Není to zcela výjimečné. Je to opravdu křehké a bohužel to k tomu patří,“ konstatovala autorka. Jedno z vajíček už na zámku stačil zničit i průvan z otevřeného okna. Náměstek dodal, že právě kvůli riziku rozbití není moc možné větrat.