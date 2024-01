Unikátní žáby i smrt koně po vichru. Liberecká zoo má za sebou bouřlivý rok

Projděte si významné události měsíc po měsíci, zatímco v areálu zoo už se začínají psát nové příběhy roku 2024.

1 Leden

Titul prvního mláděte roku 2023 si vysloužil pelikán bílý, který se vylíhl 1. ledna.

Zoo rozšířila svou sbírku o nové druhy jedovatých žab: o černo-žluté tropické žabky pralesničky harlekýn a pralesničky barvířské, které vytvářejí více než čtyřicet barevných forem.

„Většina názvů těchto forem je dána lokalitami, kde byly žáby spatřeny a odchyceny. U nás v Liberci máme formu Guyana,“ přiblížila zooložka Petra Hnidová.

2 Únor

Únorová vichřice se stala osudnou hříběti koně Převalského. Náraz padajícího stromu vylekal klisnu, jež utrpěla tříštivou zlomeninu kolene, kterou nebylo možné vyléčit. Veterináři ji proto museli uspat.

Nově narozená mláďata ohlásili chovatelé antilop koňských, paviánů pláštíkových a zeber bezhřívých, které jsou na seznamu nejohroženějších savců světa. I přes úsilí zoologů jsou k vidění v zoologických zahradách jen zřídka.

3 Březen

Orlosupi bradatí adoptovali mládě z ostravské zoo. „Náš starý, více než třicetiletý pár úspěšně přivedl na svět již osmnáct potomků. Z důvodu vysokého věku se mu ale v posledních čtyřech letech mláďata již nelíhnou. Vzhledem ke svým bohatým zkušenostem je ale ideálním kandidátem na pěstounskou péči pro jiná orlosupí mláďata,“ vysvětlil před časem zoolog Jan Hanel.

Pár se o ptáče vzorně staral, zahříval ho a krmil. O několik měsíců později tak zoologická zahrada mohla vzácného dravce úspěšně vypustit do hor na východě Španělska.

Liberecký chov žiraf Rothschildových se dostal do nepříjemné situace, když náhle – bez předchozích varovných příznaků – uhynula šestnáctiletá Twiga, poslední chovná samice. Ve výběhu takinů čínských přibylo nové mládě.

4 Duben

V Liberci se podařil historicky první odchov hlodavců viskači. Tento druh je v chovech mezi českými a slovenskými zoologickými zahradami výjimečný. „Za běžných okolností je soužití dospělých jedinců bezproblémové, když ale některá ze samic porodí, samec se k mláďatům zpravidla chová velmi agresivně a může je poranit nebo i zabít,“ prozradila zooložka Dorota Gremlicová.

Příspěvková organizace představila projekt Kulturně kreativní centrum Lidové sady, který zahrnuje kompletní rekonstrukci interiérů historické budovy.

Chovatelé přemístili hejno pelikánů ze zimoviště na jezero, aby zde mohli skrze roztažená křídla nachytat sluneční svit.

Koncem měsíce se přesunula do zoo devítiletá žirafa Rothschildova ze Dvora Králové, která pomohla vyrovnat zdejší nepříznivou chovatelskou situaci, ke které došlo po nečekaném úhynu samice Twigy.

5 Květen

Úspěch po třiceti letech. V líhni se vyklubalo mládě supa hnědého, jehož krmení – prostřednictvím chovatelů i biologických rodičů – mohli lidé sledovat přes kamery. Sup hnědý se v zoologických množí poměrně zřídka.

„Přestože je v současné době v evropských zoologických zahradách chováno téměř osmdesát párů tohoto největšího evropského dravce, úspěšně se rozmnožuje pouze v deseti z nich, včetně toho z naší zoo,“ informoval zoolog Jan Hanel.

Osmadvacetiletá šimpanzí samice vyměnila ostravskou zoo za libereckou. Po počátečních nesnázích se ji podařilo začlenit mezi obyvatele zrekonstruovaného pavilonu opic. V původní voliéře zvířata rozebírala stěny, vytahovala dráty ze zdi a otevírala zábranu u dveří.

Novozélandští papoušci nestor kea se dočkali větší voliéry, při jejíž stavbě bylo třeba důkladně promyslet každý detail. Nově by papoušky měly zabavit například hlavolamy. „O nestorech kea se říká, že jsou to nejinteligentnější papoušci světa. I u nás v zahradě si stále s něčím hrají,“ potvrdil Hanel.

6 Červen

Roční kobylka z Hodonína posílila místní stádo zeber Chapmanových, které chová liberecká zoo od roku 1970.

Zoo se zapojila do projektu Elpass, který sdružuje vstupenky do kulturních organizací Libereckého kraje. Lidé, kteří chtějí navštívit více turistických cílů v regionu, ušetří.

Červen předznamenal další vlnu mláďat. Lidé je mohli spatřit ve výbězích zeber Chapmanových, buvolců běločelých, sobů karelských nebo nahurů modrých.

7 Červenec

Zoo otevřela moderní bistro naproti voliérám s dravými ptáky. Krunýře čtyř mořských želv na Sumatře opatřili výzkumníci GPS vysílačkami, které monitorují jejich pohyb v oceánu. Na výzkumu, který má ochránit mořské želvy, spolupracuje liberecká zahrada se Zoo Brno.

„Vzhledem k velikosti želvy a relativně malé velikosti zařízení vysílačky želvy nijak neomezují v pohybu ani v jiných přirozených aktivitách. Celý proces nasazování trval u každé želvy přibližně dvě a půl hodiny a ihned poté byla zvířata vypuštěna zpět do moře,“ popsala terénní zooložka Zoo Liberec a vedoucí výzkumu Adéla Hemelíková.

8 Srpen

Zoo se pochlubila čerstvě vylíhnutými orly nejmenšími, poprvé v historii šlo o čtyřčata.

Mládě orla nejmenšího.

8. srpna oslavila organizace 119. narozeniny, každý návštěvník narozený v srpnu měl vstup zdarma.

Prudké přívalové deště v polovině měsíce způsobily v areálu drobné škody. Nepořádek se odklízel za zvýšené opatrnosti návštěvníků.

9 Září

Takin zlatý se přestěhoval z Liberce do zoologické v Bratislavě, kde by se měl stát prvním zakladatelem budoucí skupiny takinů. Zoologické si mezi sebou vyměňují zvířata, aby nedocházelo k jejich příbuzenskému páření, čímž se snaží zachovávat zákonitosti, které panují v přírodě.

Mezinárodní úspěch zaznamenal zoolog Jan Hanel, který se stal novým lídrem pracovní skupiny expertů z Evropy, kteří se zaměřují na záchranu ohrožených dravých ptáků. Zoo tak může aktivně zasahovat do celoevropského dění v této oblasti.

10 Říjen

Mnoho radosti vyvolalo čerstvě narozené mládě sambarů skvrnitých, kteří žijí už pouze na dvou ostrovech na Filipínách. Tito tropičtí jelínci jsou jedni z nejohroženějších kopytníků na světě.

Navzdory nepříznivému počasí do zoo zavítali umrlci, ježibaby, strašidla i bubáci. Počíhali si na děti v rámci tradiční akce Strašidelná zoo, která přilákala tisíce lidí.

11 Listopad

Dosavadních sedmnáct druhů žab se rozšířilo o modro-černou pralesničku batikovou.

Nestoři kea dostali nové provazové žebříky, které je burcují k fyzické aktivitě. Vyrobili je pro ně děti a návštěvníci spolu s dobrovolníky a zoology. Nezávadné trvanlivé materiály chovatelé obměňují.

12 Prosinec

Další dárky adresované zvířatům. Děti ze školní družiny ZŠ Česká v Liberci připravily kočkám cejlonským vánoční překvapení sestávající ze sušeného ovoce a voňavého koření.

Tradiční ples se letos uskutečnil 30. prosince v Lidových sadech, které budou od Nového roku kvůli kompletní přestavbě dlouhodobě uzavřené.

A co čeká zoologickou zahradu v roce 2024?

„Na přelomu roku je dobré se ještě neohlížet a stále koukat dopředu. Třeba i do roku 2024, kdy by se konečně, po dvou letech příprav, měly začít realizovat větší projekty, které by měly zásadním způsobem posouvat Zoo Liberec dopředu,“ konstatoval ředitel organizace David Nejedlo.

Konkrétně zmínil rozšíření výběhu žiraf a zeber bezhřívých a generální přestavbu pavilonu žiraf na Africký pavilon, kde se návštěvníkům otevřou nové terarijní a akvarijní expozice.

„A v neposlední řadě bude velkou událostí nejen pro zaměstnance a návštěvníky areálů Zoo Liberec zahájení rekonstrukce Kulturního a společenského centra Lidové sady v rámci projektu Hudebního kulturně kreativního centra,“ uzavřel.