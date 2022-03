Stádo takinů v liberecké zoo je dvojnásobné, narodila se čtyři mláďata

„Všechny čtyři chované samice přivedly na přelomu února a března na svět jednoho potomka a všechna čtyři mláďata jsou od prvních dní k vidění ve svém výběhu,“ sdělila mluvčí zoo Barbara Tesařová.

Při prvotní kontrole veterináři zjistili, že jde o dva samce a dvě samičky. „Mláďata si spolu po celý den hrají a jako dozor mají u sebe vždy jednu ze samic, která je hlídá. Ve výběhu to tak vypadá jak v mateřské škole,“ poznamenal hlavní zoolog a mezinárodní koordinátor chovu takinů čínských Luboš Melichar.

Mláďata mají každé jinou matku, ale stejného otce. „Je jím sedmiletý samec, poslední potomek původního páru. Ten byl výměnou za samce nosorožce indického dovezen roku 2002 přímo z Číny a jednalo o jediné exempláře tohoto druhu mimo asijský kontinent,“ dodala Tesařová.

Liberecká zoo byla dlouhou dobu jediným chovatelem takinů čínských v Evropě. „Díky pravidelným úspěšným odchovům a stále se rozrůstajícímu stádu jsme nakonec odchované jedince začali dávat za účelem posílení chovu i dalším zoologickým zahradám,“ pokračovala mluvčí.

V současnosti jsou tak potomci libereckých takinů k vidění i v dalších šestnácti evropských zoo, ale také například i v Indonésii nebo v USA.

Za dvacet let chovu se v zoo pod Ještědem narodilo celkem 48 mláďat, což ji řadí na první příčku nejúspěšnějších světových chovatelů tohoto ohroženého asijského sudokopytníka.

V Liberci pravděpodobně nezůstanou ani právě narozená mláďata. „Ještě před dosažením pohlavní dospělosti, která u tohoto druhu nastává do věku tří let, je doporučím k transportu do některé z evropských zoo,“ doplnil Melichar.

Takin čínský neboli zlatý obývá horské oblasti Himálaje, Indie a západní Číny v nadmořských výškách 2 000 až 4 500 metrů. V zimní sezoně migruje do nižších poloh. Žije v jehličnatých lesních a hustých porostech zakrslých bambusů a rododendronů.

Kvůli kultivaci krajiny, odlesňování a pytlačení pro vysoce ceněné maso byl v minulosti téměř vyhuben.V současnosti je považován za zranitelný druh.