Do automyčky se vloupali zloději s deštníkem, mince vyřízli rozbrušovačkou

Zloději se do zázemí myčky vloupali v neděli 2. srpna krátce po 23. hodině. Vypáčili vstupní dveře do centrální místnosti a poté se rozbrušovačkou prořezali do automatu na peníze.

„Během velmi krátké chvíle se jim podařilo způsobit škodu za více než 44 tisíc korun nejen na odcizené hotovosti, ale především na zabezpečení objektu a poškozením automatického přístroje na směnu peněz,“ uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Ze záběrů je patrné, že jeden ze zlodějů měl na sobě kombinézu a ke služební místnosti přišel s deštníkem, který odložil přede dveřmi. Oba pachatelé měli na zádech batoh.

Muži se dopustili poškození cizí věci a krádeže. „V případě dopadení jim bude hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta,“ zmínil Robovský.

Policie žádá svědky, kteří by poznali muže zachycené bezpečnostní kamerou, aby se jí ozvali prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo rovnou přišli na policejní služebnu Liberec – Vápenka.

„Jakékoli informace k případu mohou policistům výrazným způsobem dopomoci k jeho objasnění,“ dodává mluvčí.