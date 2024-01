Zloděj prchal před policií s ukradenou kasou, po cestě odhazoval peníze

Zloděj kradl v neděli 7. ledna po půlnoci. Přivolaní policisté, kteří dostali popis pachatele, se ihned dali do pátrání.

„Nedaleko od místa krádeže si hlídka povšimla muže, který držel v ruce kovovou bednu připomínající kasu na finanční hotovost. Ten se dal před policisty okamžitě na útěk,“ řekla policejní mluvčí Klára Jeníčková.

Běh muži zřejmě komplikoval lup, který měl u sebe, a tak jej postupně odhazoval. V křoví skončila kovová kasa s penězi a poté i mince uschované v pracovní rukavici.

„Sám se snažil ukrýt do jednoho ze vchodů do panelového domu. To mu však nebylo nic platné, před policisty neutekl,“ pokračovala mluvčí a upozornila, že policisté vypátrali a dostihli muže pět minut od oznámení. „Muž se na místě k vloupání přiznal a z kapes kalhot vytáhl další odcizené bankovky,“ doplnila.

Tisíce korun, eura a stravenky

Majiteli prodejny se tak podařilo vrátit kovovou pokladní zásuvku s 30 tisíci korunami, 150 eury a stravenkami v hodnotě tisíc korun. Rozbitím skleněné výplně dveří způsobil zloděj škodu ve výši 14 080 korun.

„Třicetiletý muž se jednání dopustil i přes to, že byl v minulosti odsouzen pro stejný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, při němž došlo k podmíněnému propuštění se zkušební dobou do prosince 2025,“ dodala Jeníčková. Za krádež vloupáním a poškození cizí věci mu nyní hrozí až tři roky vězení.

Podobně „úspěšní“ byli na konci roku v České Lípě jiní dva recidivisté. Ti se pokusili ukrást vánoční strom z ohrady u Kauflandu. Na pomoc si dokonce přivezli dětský kočárek. Jejich počínání ale sledovali strážníci, kteří si na ně o kousek dál počíhali.