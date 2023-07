Jen osobní názor. Žena se omluvila, že vinila strážníky z krytí Ukrajinců

Helena Soukupová z Jablonce, kterou na Facebooku sledují zhruba čtyři tisíce lidí, v původním příspěvku napsala, že hovořila s libereckými městskými policisty o krytí zločinů Ukrajinců.

„Na rovinu mi potvrdili, že se záměrně nesmí mluvit o svinstvech, která tu dělají, že je to na příkaz ze shora přímo od Rakušana, že vše je pod jeho krytím! A že se toho děje fakt hodně moc,“ psala Soukupová.

Status rozvířil debatu na Twitteru. Sdílela ho uživatelka Barbora Mercury, kde nasbíral téměř 250 tisíc zobrazení a přes devět set lajků.

Do sporu se vložil i starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný. Kontaktoval například ministra vnitra Víta Rakušana.

V úterý se žena na Facebooku omluvila. „Příspěvek jsem zveřejnila po rozhovoru s lidmi, kterým jsem uvěřila, že mi sdělují pravdivé informace z moci úřední, ale byl to zřejmě pouze jejich osobní názor na určité věci a situaci. Tímto se omlouvám všem, které mohl tento příspěvek nějak poškodit, ať už profesně nebo na cti a důvěryhodnosti, jednalo se o informace, které nejsou ověřené a zakládají se pouze na osobním názoru dotyčných, ne na mém,“ uvedla Soukupová. Redakce iDNES se ji pokusila kontaktovat, ale bez úspěchu.

Městská policie v Liberci od začátku tvrdila, že se informace, které Soukupová zveřejnila, nezakládají na pravdě.

„Je to zcela nepravdivé, nesmyslné tvrzení. Paní Soukupovou neznáme, nekomunikujeme s ní, ani ona s námi. Je to zcela mimo právní řád, to co ona říká,“ sdělila už dříve mluvčí liberecký strážníků Daniela Bušková. Aktuální stanovisko redakce zjišťuje.

Podle starosty Pavla Novotného však omluva Soukupové není upřímná. „Jelikož jsem obeznámen s tvorbou dotyčné delší dobu, tak její omluvu považuji za čistě účelovou. Prostě se podělala... Nevěřím jí tu omluvu ani náhodou. Ale jestli jí to pomůže přemýšlet o tom, co píše na sociální sítě, tak je to jenom dobře,“ shrnuje Novotný.