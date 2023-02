„Bál jsem se, že ze střechy spadne.“ Záchranná mise byla náročná i pro psa

V postižené zemi strávili deset dní. Pavel Viták a jeho psí parťák Harry se v šestihodinových směnách střídali s ostatními kynology při prohledávání sutin, které zůstaly po ničivém zemětřesení. To v pondělí 6. února zasáhlo část Turecka a Sýrie.

„Měl jsem trochu rozhozený systém odpočinku, protože se samozřejmě staráte i o psa, aby byl venčený a krmený v intervalech a s dostatečným rozestupem do dalšího zásahu,“ popsal Viták volnou část pracovního dne.

On sám je profesionálním hasičem už přes třicet let. Přímo s USAR týmem, tedy útvarem pro prohledávání a záchranu lidí v městském prostředí, absolvoval několik mezinárodních cvičení, to poslední v lednu v Dánsku.

„Jsem zvyklý, že mě můžou zavolat kdykoliv. Už mám doma předbaleno pro případ, že bych musel být do dvou hodin připravený. V tomto případě jsem se měl do jedné odpoledne hlásit na hasičské základně v pražských Holešovicích,“ přibližuje.

Také pro psa jsou podobné mise velmi náročné. Místo neštěstí je většinou plné suti, prachu a ostrých předmětů, o které se může poranit. Zároveň se od obyčejných cvičení liší množstvím pachů, které mohou zvíře zmást.

Za kritický moment Pavel Viták označil prohledávání na střeše zřícené budovy, která byla pokrytá prachem a velmi kluzká. „Bál jsem se, že Harry uklouzne a spadne dolů,“ popsal kynolog chvíli, kdy se o svého zvířecího parťáka nejvíce bál.

Desetiletého Harryho čeká psí důchod

Harry je desetiletý zlatý retrívr, který se po dlouhé kariéře chystá do psího důchodu. „Certifikaci, která je potřebná, aby pes mohl být využitý pro USAR, už obnovovat nebudu. Harrymu končí letos na podzim,“ říká Viták, který už zároveň cvičí Harryho nástupce, rok a půl starého ohaře Kukyho.

Liberecký tým kynologů má také nový pracovní vůz. Pavel Viták ho společně se svým kolegou nechali připravit tak, aby vyhovoval jejich specifickým požadavkům.