VIDEO: Šofér ujížděl v protisměru, těsně minul blikající sanitku s pacientem

Policisté chtěli řidiče černého Audi A3 zkontrolovat ve středu 18. září na silnici I/35 u Bílého Kostela. Rozjeli se proto za vozidlem, které plánovali zastavit na přehledném úseku, aby nijak nebránili silničnímu provozu.

„Ještě než zapnuli majáky s výzvou k zastavení vozidla, řidič sám od sebe odbočil k čerpací stanici, kde však svou jízdu zrychlil a vrátil se zpět na silnici I/35. Policisté mu tak dali výzvu k zastavení vozidla, a to rozsvícením nápisu STOP za doprovodu akustického signálu, kdy řidič nijak nereagoval a naopak zvýšil rychlost své jízdy,“ popsala situaci policejní mluvčí Klára Jeníčková.

Jejich kolegové mezitím u sjezdu na Chrastavu postavili zátaras. Pronásledovaný řidič ale prudce odbočil na sjezd. „Nejen že přejížděl do protisměru, nerespektoval dopravní značení, ale také kličkoval mezi vozidly ve snaze policistům ujet,“ uvedla Jeníčková.

Muž ohrozil sanitku s pacientem

V jednu chvíli, kdy vjel do protisměru, dokonce ohrozil blikající sanitku záchranářů s doprovodným vozem. „Ke střetu naštěstí nedošlo, a my tak mohli pokračovat ve výjezdu. Ale je to pro nás velice nepříjemný zážitek,“ popsal moment mluvčí záchranné služby Michael Georgiev, který ocenil řidiče sanitního vozu, že situaci zvládl.

Pronásledovaný muž pokračoval k Heřmanicím, kde na něj čekala další policejní hlídka. „Kolegové postavili na přehledném úseku zátaras složený ze služebního vozu a zastavovacího pásu. Před tím již řidič svou zběsilou jízdu ukončil a vozidlo zastavil. Následně provedený test na přítomnost omamných a psychotropních látek u něj pozitivně reagoval na amfetamin a metamfetamin,“ přiblížila policejní mluvčí.

Policisté pětačtyřicetiletého muže zadrželi a převezli na služebnu ve Frýdlantu. „Veškerými okolnostmi celé události se nadále zabývají liberečtí kriminalisté,“ dodala Jeníčková.