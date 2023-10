Nedává to smysl, kritizuje liberecká opozice zdražení parkování a zároveň MHD

16:50

V Liberci se dvojnásobně zdraží parkování, a to krátkodobé na městských parkovištích i dlouhodobé v modrých zónách. Vedení města to zdůvodnilo ambicí dostat více lidí do hromadné dopravy, liberečtí radní ale paradoxně zároveň se zvýšením parkovného schválili i záměr podražit jízdné v MHD.