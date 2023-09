Zásilkovna podala trestní oznámení na majitele depa, který zadržuje balíčky

Podle mluvčího Zásilkovny Kamila Chalupy se Zásilkovna pokoušela s depem několikrát spojit a za přítomnosti auditora si zásilky převzít. Ani tak ale neuspěla a na provozovatele podala trestní oznámení na podezření z vydírání.

„Neexistuje žádný právní důvod, na základě čeho provozovatel depa zásilky zadržuje. To je protiprávní jednání,“ zdůvodňuje podání trestního oznámení Chalupa.

Zákazníci čekají na tisíce balíčků z depa v Bílém Kostele od 31. srpna. Právě toho dne měla podle Zásilkovny vypršet smlouva s provozovatelem depa, Svatomírem Mocem.

„My jsme s provozovatelem depa k 31. srpna ukončili spolupráci. Následně došlo k zablokování depa a my se tak nemůžeme dostat k zásilkám, které jsme měli doručovat,“ vysvětluje Chalupa.

Podle Jana Reslera, vedoucího depa, ale Zásilkovna ještě během dne vypnula depu přístup do odbavovacího systému a to tak přestalo mít přehled o zásilkách. Proto je zapečetilo v klecích a odmítá k nim kohokoliv pustit.

„Nechceme to vydat, protože nevěříme systému Zásilkovny, že budou ztotožněny veškeré zásilky a že po nějakém čase po nás nebude někdo chtít uhradit dalších deset tisíc zásilek, které tady údajně měly být,“ uvádí od samého začátku kauzy Resler.

Podle něj proběhlo několik jednání mezi depem a společností. „Reakce Zásilkovny je taková, že nám byl nabízen úplatek ve výši dva miliony korun za to, že jim zásilky vydáme. Nebylo to nazváno úplatkem, ale jejich právní zástupce nám řekl: ‚Já vám za ty zásilky dám dva miliony.‘ To je něco, na co nechceme přistoupit. Chceme to udělat oficiálně,“ dodává Resler.

Depo mělo sloužit dál, tvrdí jeho vedoucí

Podle něj navíc existuje smlouva, na základě které mělo depo fungovat i po posledním srpnovém dni.

„Smlouva s panem Mocem byla ukončena, ale okamžitě navazovala smlouva nová, kterou pan Moc přijal ze strany Zásilkovny a poslal zpět. A na základě nové smlouvy již bylo panu Mocovi, čili společnosti MS Logistics, fakturováno. Pokud by Zásilkovna takovou smlouvu nereflektovala a trvala na tom, že smlouva byla ukončena k 31. srpnu, tak by přece nefakturovala na novou smlouvu, která byla platná na další rok,“ zamýšlí se Resler.

Podobně vidí situaci i jeden z externích dopravců, který pro depo v Bílém Kostele pracoval. „Zásilkovna nás jako externí dopravce vůbec neinformovala, že se něco takového bude dít. Ze dne na den jsme přišli o práci,“ uvedl dopravce, který si nepřál zveřejnit jméno, ale redakce ho zná.

Zásilkovna však existenci další smlouvy rozporuje. „Já vím o tom, že smlouva byla ukončena k 31. srpna a spolupráce s depem byla ukončena,“ trvá na svém Chalupa a odkazuje se na nové depo v Benátkách nad Jizerou, které nahradilo depo v Bílém Kostele.

Zároveň vyvrací fámy, že se část zásilek nachází v někdejším depu v liberecké ulici Volgogradská. „Všechny zásilky jsou v Bílém Kostele,“ tvrdí.

Těch má být několik tisíc v hodnotě několik milionů korun. „Rozumím tomu, že je to pro zákazníky velmi nemilé. V krátké době dojde ke kompletnímu vypořádání. Samozřejmě rozumím tomu, že lidé mají v zásilkách nějaké osobní věci, takže se k nim snažíme dostat. Jakmile nám bude umožněno se k zásilkám dostat, tak jsme schopní velmi rychle tam dopravit tým dvaceti, třiceti lidí, který zásilky zpracuje a rozveze,“ dodává Chalupa.