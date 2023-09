Tisíce balíků čekají na doručení, Zásilkovna k nim nemůže kvůli sporu s depem

Balíčky se z depa v Bílém Kostele měly dostat k zákazníkům 31. srpna. Od té doby ale žádná zásilka neopustila tamější sklad.

„Na depu řešíme škodní událost způsobenou externím provozovatelem depa. Konkrétně to znamená, že k zásilkám nemáme v současné době přístup. Jde o jednotky tisíc zásilek,“ říká mluvčí společnosti Zásilkovna Kamil Chalupa.

„S externím provozovatelem depa jsme ke konci srpna ukončili spolupráci. I přes naši snahu bohužel nedošlo ke vzájemné dohodě a provozovatel depa se rozhodl část zásilek zablokovat. Samozřejmě jsme se intenzivně snažili zablokované zásilky převzít a doručit adresátům. Provozovateli depa jsme nabídli několik variant převzetí zásilek, bohužel žádnou z nich nepřijal,“ vysvětluje dál Chalupa.

Další zásilky společnost přesměrovala na nově vybudované depo v Benátkách nad Jizerou. „Přeprava zásilek v rámci Libereckého kraje probíhá bez problémů,“ pokračuje mluvčí s tím, že situaci řeší s policií. Ta se k případu nechce vyjadřovat.

Nabídli nám úplatek, tvrdí vedoucí depa

Podle Jana Reslera, vedoucího depa, je na vině Zásilkovna, která měla úmyslně vypnout systém počítající zásilky a hotovost.

„Řidiči odváželi a přiváželi zásilky a hotovost. Systém dispečerovi ukazuje, kolik řidič veze zásilek a kolik veze peněz. Celý tento systém začala Zásilkovna v průběhu 31. srpna vypínat. Všechno jsme proto sepsali a jsme připraveni to Zásilkovně předat. Ale ta s námi nechce spolupracovat a chce zásilky hned,“ míní Resler a vysvětluje, proč by to mohl být problém.

„Nechceme to vydat, protože nevěříme systému Zásilkovny, že budou ztotožněny veškeré zásilky a že po nějakém čase po nás nebude někdo chtít uhradit dalších deset tisíc zásilek, které tady údajně měly být,“ bojí se možné situace Resler.

Podle něj proběhlo několik jednání mezi depem a společností. „Reakce Zásilkovny je taková, že nám byl nabízen úplatek ve výši dva miliony korun za to, že jim zásilky vydáme. Nebylo to nazváno úplatkem, ale jejich právní zástupce nám řekl: ‚Já vám za ty zásilky dám dva miliony.‘ To je něco, na co nechceme přistoupit. Chceme to udělat oficiálně,“ dodává Resler.

Depu vypršela smlouva

Mluvčí společnosti ale s jeho tvrzením nesouhlasí. „Od provozovatele depa jsme měli několikrát příslib, že zásilky vydá, nikdy svůj slib nedodržel. Je zjevné, že neoprávněné zadržení zásilek je odplatou za to, že jsme se s ním rozhodli nepokračovat v další spolupráci při provozu depa, které provozuje. Důvodem bylo, že 31. srpna vypršela smlouva o spolupráci a rozhodli jsme se ji neprodloužit,“ vysvětluje Chalupa.

Podle něj společnost systém skutečně vypnula, ale až potom, co měly být zásilky z depa odvezeny. „Přístupy do IT systému Zásilkovny byly všem pracovníkům depa zablokovány až dne 31. 8. 2023 v 18:15 hodin, a to jako zcela nezbytná reakce ze strany Zásilkovny na skutečnost, že provozovatel v rozporu s uzavřenými smlouvami nepředal dne 31. 8. 2023 zásilky, které měly odjet svozy v 17:00 hodin. Zablokování tedy proběhlo až poté, co nám provozovatel depa zásilky odmítl předat.“

Zásilkovna v úterý dotčeným klientům zaslala informace ke vzniklé situaci, a to včetně návodu, jak postupovat. „Celá věc nás velmi mrzí, klientům a zákazníkům vzniklé škody nahradíme, o své peníze nepřijdou,“ dodává mluvčí.