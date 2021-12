Kastelán s baterkou seznamuje návštěvníky s historií zákupského zámku

Většina místností na zámku v Zákupech je bez topení a elektřiny. V zimních večerech se zámek, který sloužil jako letní sídlo císaři Ferdinandovi I. Dobrotivému, halí do tmy. Tajuplné ticho vládne na zasněžené terase i v místnostech, kterými provádí zdejší kastelán.

Adventní prohlídky působí tajemně, kastelán nasvěcuje předměty, kolem kterých by návštěvníci neměli projít bez povšimnutí. Někdy je to bohatě zdobený strop, vzácné obrazy, jindy vánočka nebo cukroví přichystané na slavnostně prostřeném stole.

„Atmosféra je úplně jiná takhle večer. V každé místnosti máme stromeček, jsou nastrojené v různém duchu. A na stole třeba leží talířek s cukrovím, aby bylo vidět, co rád mlsal císařský dvůr při pití čaje,“ popisuje Blanka Suchá, zástupkyně kastelána. Návštěvníci si tak mohou v prvorepublikovém bytě lesního rady Josefa Mati prohlédnout stromek zdobený slaměnými nebo háčkovanými ozdobami či perníčky.

„Ukazujeme lidem i různé tradice, jako je pouštění lodiček ze skořápek od ořechů, lití olova, nebo věštění budoucnosti pomocí čtyř hrnečků, které bylo spojené se svátkem svatého Ondřeje. Generace našich dětí už tyhle tradice nezná, bohužel to vyprchává,“ povzdechla si Suchá.

Adventní prohlídky se podle ní na zámku pořádají alespoň patnáct let. Dříve se provádělo hlavně přes den, zejména školy a mateřinky. Děti vstupovaly do nazdobeného zámku, aniž by je někdo zatěžoval historií, dozvěděly se o starých zvycích a tradicích. Postupně přibývalo posluchačů, lidé si sem chodili odpočinout i o víkendech a nasát příjemnou vánoční atmosféru.

Nynější kastelán Vladimír Tregl přidal letos ještě večerní prohlídky. „Aby i v téhle ošklivé době covidu, kdy se všechno zavírá, měli lidi kam jít,“ poznamenala Suchá. Prohlídek se účastní maximálně devatenáct osob, podle zástupkyně kastelána se tak v souvislosti s platnými nařízeními nemusí kontrolovat očkování ani jiné dokumenty prokazující bezinfekčnost. „Návštěvníci musí ale přijít v respirátoru,“ upozornila. To, že do zámku mohou i neočkovaní, někteří přijali s povděkem.

Žádný covid, jen historie

„Přijela jsem s neočkovanou kamarádkou, která nikam nemůže,“ říká jedna z účastnic. „Večer v malé skupince je to úplně jiná atmosféra než třeba v létě, kdy se tu tísní tisíce zpocených turistů,“ vzápětí dodává s tím, že návštěvu zámku a cestu do zdejší historie vnímá jako kýžený únik. „Žádný covid, jen historie, na kterou je kastelán odborník. Chrlí to na lidi a je to příjemné, přenést se někam jinam,“ pochvaluje si.

Právě díky nadšení, znalostem a přístupu kastelána míří do Zákup během adventu tolik lidí, že museli navýšit počet prohlídek. „Noční prohlídky letos organizujeme poprvé a to, že provádí kastelán, je také novinka. Náš mladý kastelán je plný elánu a snaží se zámek ukázat i z jiné stránky, nejen těm, kdo mají rádi historii,“ doplňuje Suchá.

Původně plánovali večerní exkurze jen dvakrát v týdnu, ale byl o ně takový zájem, že museli přidat ještě termíny v pátek, sobotu a neděli. Procházky do historie mají trvat asi padesát minut. „Ale pan kastelán se většinou rozvášní, takže je to tak na hodinu a půl,“ směje se Suchá.