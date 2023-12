Princezny budou v suchu, zámek Sychrov se dočkal nové střechy

Poslední dva roky řemeslníci na střeše na ploše okolo devíti set metrů čtverečních vyměňovali dožilou krytinu, opravovali komíny, restaurovali kamenné střešní prvky a přidávali sněhové zábrany či hromosvod. Po opravě je střecha východního a části jižního křídla včetně dvou věží — válcové zvané Bretaňská a hranolové nazývané Rakouská.

„Z čeho mám velkou radost, je Rakouská věž, kam se vrátily další fiály. Takže teď, co se týče kamenické výzdoby, to vypadá tak, jak to bylo v 19. století,“ uvedl kastelán zámku Miloš Kadlec.

Spokojený je také s tím, jak postupuje letos zahájená obnova plotu mezi strážními domky. „Restauruje se velká litinová brána a část už máme hotovou. V příštím roce na to naváže u příjezdu k zámku obnova litinového oplocení,“ dodal kastelán.

Sychrov na okraji Českého ráje se řadí k nejvýznamnějším novogotickým stavbám v zemi a od roku 1995 je národní kulturní památkou. Současnou podobu získal díky francouzskému rodu Rohanů, kterým patřil od roku 1820 do roku 1945.

Zámek si zahraje ve vánoční pohádce

Zdejší sbírka portrétů je považována za největší kolekci francouzského portrétního umění ve střední Evropě. Sychrov se řadí mezi nejnavštěvovanější místa v Libereckém kraji. Otevřený je celoročně, během minulého roku ho navštívilo skoro dvaadevadesáti tisíc lidí.

Letošní návštěvnost bude pravděpodobně nižší, a to kvůli natáčení vánoční pohádky, kterou uvede Česká televize. „Měli jsme kvůli tomu takřka celý červen zavřeno,“ dodal Kadlec. Letos do konce října měl zámek přes dvaasedmdesát tisíc turistů, což je meziročně asi o šest procent méně.

