Záchrance nevyhovuje základna, vozy by mohly v Liberci vyjíždět od lomu

Zatím má záchranka výjezdové místo na Husově ulici ve staré vile, není to však ideální. Prostory jsou nevyhovující a problematický je i výjezd na jednu z nejrušnějších ulic ve městě.

Pozemek U Lomu patří městu Liberec. „Kromě krajského operačního střediska a výjezdové základny by tam mělo vyrůst i servisní a opravárenské středisko pro sanity, garáže, školicí centrum a také základna pro takzvaný HART tým,“ sdělil primátor Jaroslav Zámečník.

HART tým se u záchranky specializuje na péči o pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu.

Radnice momentálně nechává posoudit vytipovaný pozemek z hlediska věcných břemen, technických možností napojení na sítě a podobně.

„Pozemek má hodnotu odhadem deset milionů korun, samozřejmě by na to musel být zpracován znalecký posudek. Nicméně Libereckému kraji bychom ho chtěli věnovat v rámci zajištění veřejné služby jakou záchranka je. Protože těžit z toho budou především obyvatelé Liberce. Dar ovšem musí schválit zastupitelé. Naopak my bychom mohli získat současné sídlo záchranky třeba pro potřeby magistrátu,“ řekl primátor.

Liberecký kraj hledá nové zázemí pro záchrannou službu už několik let. Ve hře byly pozemky ve Vratislavicích u pivovaru nebo v Ostašově u letiště. Jednání se soukromými vlastníky ale zhatily jejich nadměrné finanční požadavky za prodej pozemků.

Pokud vše půjde podle plánu, měla by se záchranná služba přestěhovat k Lomu v roce 2023, nebo 2024. Náklady na výstavbu jsou asi 200 milionů korun.