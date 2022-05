Zčernaly mu oči, začal chroptět. Deváťáci zachránili muže na Ještědu

O dramatické situaci z pátku 13. května jsme informovali zde. Deváťáci ze Stráže zrovna scházeli z kopce, sbírali odpadky na sjezdovce po zimě. Úklidová akce se ale proměnila v boj o život.

„Pán byl ode mne na dva metry. Najednou se chytil za srdce, padal na kolena a pak na záda. Zčernaly mu oči, začal chroptět, obličej mu zbělal. Rychle jsme ho chytli, dali mu pod hlavu batoh. Byl tam ještě jeden mladší pán, ten mu držel nohy nahoru a volal záchranku. Zatímco volal, tak pán přestal dýchat, tak jsme začali s masáží srdce,“ vypráví skupina ve složení Jakub Rigó, Filip Beran, Šimon Žilka, Matouš Ďuriš, Vilém Janoušek a Daniel Hudec.

Záchrana přitom probíhala velmi dramaticky. „Jazyk měl úplně šedivý a k tomu ještě hrozné křeče v břiše. Zaklonili jsme mu hlavu dozadu a drželi ústa, aby mu nezapadl jazyk. Nejhorší bylo, že nedýchal. Na chvíli se vzpamatoval, ale zase zkolaboval, pořád jsme se ho snažili oživit,“ líčí Vilém.

„Určitě je dobře, že nás tam bylo víc. Matouš chodí na hasiče, tak nás navigoval, co dělat. Museli jsme také odhánět další turisty, aby uvolnili místo pro přistání vrtulníku a nepřekáželi. Nevěděli jsme, co tomu pánovi přesně je, jestli nebere na něco léky. Pak jeho kamarádky, které ho doprovázely, mu našly v batohu kartičku z kardiocentra, takže bylo jasné, že je nemocný na srdce,“ přibližuje Filip.

K záchraně pomohl i branný kurz

Při záchraně chlapcům pomohlo i to, že necelý měsíc předtím měli ve škole branný kurz, kde si děti zkoušely masáž srdce na figuríně.

„Pořád jsem měl tu figurínu před očima, vůbec jsem si nepřipouštěl, že by to mohlo skončit špatně. Ale bylo to drsné. Sanita se nemohla do kopce nahoru dostat, problém měla i horská služba, je to tam fakt prudký,“ vzpomíná Jakub.

Když pak přistál vrtulník a boj o život převzali profesionální záchranáři, pomohli jim kluci nést zkolabovaného turistu na nosítkách k vrtulníku.

„První, co mě napadlo, když jsem viděla, co se děje, tak aby nedošlo na nejhorší a kluci neviděli někoho umírat. Naštěstí to dopadlo dobře: Jsem na ně pyšná, že si takhle poradili. Stejně jako na zbytek třídy. Nikdo nepanikařil, dělali, co bylo potřeba,“ říká třídní učitelka Markéta Raabová.

Za svoji duchapřítomnost už dostali chlapci pochvalu od záchranné služby, vedení školy a obce i poděkování od rodiny zachráněného muže.