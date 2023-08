Souseda jsem zastřelil v sebeobraně, hájí se muž. U soudu má slepeckou hůl

To, že loni 24. září zastřelil svého souseda, obžalovaný Václav Rác přiznává. Nesouhlasí ale s tím, že by šlo o úmysl.

„Zbraň jsem si nevzal s úmyslem někoho zastřelit. Vždyť je to hodně přehnané. Vzal jsem si ji na obranu, protože jsem věděl, co se stane,“ vypovídal před soudem. Tvrdil, že do fyzické potyčky už se se sousedem dostali v roce 2018, sám měl po napadení skončit v nemocnici s rozbitým nosem a pohmožděnými žebry.

Garáže v Kateřinkách koupil asi před dvanácti lety, částečně stály na pozemku souseda. Obžalovaný se tam chtěl realizovat a postavit na nich obytnou nástavbu. Už od počátku ale docházelo k sousedským tahanicím.

Osudného dne se snažil Rác za garážemi vybudovat drenážní systém, který by zabránil tomu, aby ze svahu sjíždělo bahno a voda.

„Soused za mnou přišel toho 24. září, že mám odtamtud vypadnout. Snažil jsem se mu vysvětlit, aby neblbnul a nebláznil, že to udělám a že to bude pěkný. Jenže jeho to nezajímalo,“ popsal Rác.

Zároveň vypověděl, že mu lékaři diagnostikovali slepotu obou očí. „Mám trubicovité vidění. Je to jako trubička z papíru a já koukám na svět skrze ni. Nevidím, ale obraz si domýšlím,“ řekl.

Než se jeho soused vrátil, došel si pro zbraň. A v úzkém prostoru za garáží, když prý cítil, že nemá možnost úniku, na něj vystřelil asi ze dvou metrů – v obavě o svůj život. „Kulka letěla tím směrem, odkud vycházel zvuk, a to je hlava. Nebyla v tom myšlenka ho zabít, chtěl jsem jenom zabránit napadení,“ vypověděl obžalovaný dříve.

Dvaašedesátiletý muž, kterého Rác střelil do hlavy, na místě zemřel. Pozůstalí požadují po obžalovaném celkem 2,6 milionu korun za nemajetkovou újmu, zejména za náhradu duševních útrap. „Psychický stav manželky se podstatně zhoršil, celou záležitost velmi těžko nese,“ odůvodnil zmocněnec pozůstalých.

Při domovní prohlídce u obžalovaného našli policisté i další střelné zbraně včetně pušek a samopalů a několik tisíc nábojů. Ty si podle Ráce u něj uschoval známý. „To množství jsem neměl zmapované, prostě to tam poskládal,“ dodal s tím, že se zbraněmi nemanipuloval, jinak by se na nich našly jeho otisky.

Kromě výpovědí z přípravného řízení přečetl předseda senátu Richard Skýba také znalecký posudek z oborů psychologie a psychiatrie. Z něj mimo jiné vyplynulo, že Rác mohl rozpoznat škodlivost svého jednání, také mohl své jednání ovládat. Přesto může podle psycholožky Jindřišky Lejskové kvůli postižení zraku vnímat svět iluzorně.

„Děje se něco, co je úplně normální a on si to přetvoří do jiného obrazu a vztáhne si to pochopitelně k sobě, protože nemá možnost té kontroly,“ shrnula s tím, že nejde o patologický stav. Rozsudek v případu zatím nepadl, hlavní líčení bude pokračovat 30. srpna.