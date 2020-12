Další výpadek praxe už bude pro studenty problém, bojí se ředitel školy

„Praxi teď ještě měli mít tento týden a zase nebude. Ať to jsou maturitní nebo tříleté učební obory, tak na jaře přišly o mraky praxe, teď na podzim znova. Bude jim to chybět, těžko se to dožene. Opravdu je lituji,“ říká na adresu svých svěřenců mistr odborného výcviku Jaroslav Štecher.

Podle ředitele střední školy Hospodářské a lesnické Miroslava Kudrny je problém především u oborů, které budou končit tento školní rok. Ve škole je 11 učebních oborů, kde je praktická výuka naprosto nezbytná.

Mezi studenty nastanou rozdíly

Například pekař, strojní mechanik, zahradník, zedník, zemědělec-farmář a další. Stejně tak ale chodí na praxi i studenti maturitních oborů jako veterinářství, agropodnikání nebo sociální činnost.

„Měli výpadek už od března a teď to pokračovalo. Je jasné, že je to pro ně velký handicap. Hodně záleží na samotných žácích, aby se dovzdělávali a připravili se k maturitě nebo závěrečné zkoušce. Podle ministerstva školství by měly probíhat v nezměněné podobě, maximálně v jiném termínu. Jako ředitelé škol jsme čekali, že když omezení pro školy budou trvat déle, že se pozmění i maturita, ale zatím to tak nevypadá. Uvidíme, jak to bude dál,“ řekl Kudrna.

Pokud se po Vánocích vývoj s koronavirem zhorší, mohli by studenti o praktickou výuku opět přijít a zůstat jen na distanční. To ale podle Kudrny není úplně ideální.

„My jsme připraveni s rozvrhy i výukou na všechny stupně PSA, ale distanční výuka tu prezenční nenahradí. Čím déle bude trvat, tím větší rozdíly mezi studenty nastanou. Nejsme gymnázium, jsme střední odborná škola. Máme obory studijní i učební. Mezi žáky jsou sociální rozdíly. Ne všichni mají přístup k internetu, ne všichni mají doma počítač nebo mají doma sourozence, který je také na distanční výuce a s jedním počítačem to je problém. Navíc si moc neumím představit, jak by to fungovalo třeba na oboru opravář zemědělských strojů, řezník, pekař, číšník. Ti jsou bez praxe od března a mělo by to pokračovat. Jak udělají závěrečnou zkoušku?“ ptá se Kudrna.

Škola podle něj musela také kvůli koronaviru zrušit Dny otevřených dveří pro zájemce o studium v novém školním roce. „Vytvořili jsme místo toho rezervační systém, kde se uchazeči mohou zaregistrovat, vybrat si konkrétní termín a my mu pak školu představíme,“ dodal Kudrna. Rezervační systém potrvá do 27. února.