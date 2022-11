Muž nechal manželku uhořet v autě, mělo to vypadat jako nehoda

„Obžalobu jsem podala pro trestný čin vraždy, prověřováním bylo zjištěno, že se jedná o násilný trestný čin,“ uvedla pro televizi Prima státní zástupkyně Petra Pazderková.

Obžalovanému hrozí kvůli vraždě provedené zvlášť trýznivým způsobem nejméně patnáct let vězení, ale i výjimečný trest včetně doživotí.

Auto v lese s předkem zdeformovaným po nárazu o strom zničily plameny, uvnitř hasiči 20. října loňského roku nalezli ohořelé lidské torzo. Policisté brzy zjistili, že jde o ženu, která žije v nedaleké obci. Okolnosti nehody byly však od počátku plné pochybností.

Na lesní cestě chyběly stopy po výraznějším brzdění, automobil by musel ze silnice poměrně výrazně zatočit, aby projel až ke stromu, do kterého čelně narazil. Kriminalisté proto zadali posudky znalcům. Jejich zprávy zcela obrátily směr vyšetřování. Podle expertů auto začalo hořet v jiné části, než by odpovídalo nárazu do stromu.

Během několika dnů měli kriminalisté podezřelého, kterého záhy z vraždy obvinili, byl to manžel zemřelé ženy. Svůj čin si údajně naplánoval do nejmenších detailů. Státní zástupkyně však k případu nechtěla sdělovat žádné podrobnosti.

Podle informací CNN Prima NEWS obžalovaný sice nejprve připustil, že svou ženu zavraždil, pak to ale popřel. Motiv hrůzného činu zůstává nejasný.