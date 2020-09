Stále se mluví o roce 1968, ale co třeba takový Mnichov? říká šéf komunistů

S jakým programem jdete do krajských voleb?

Především si myslíme, že je na čase přestat hrát populistickou roli, kterou tady předvádí třeba Starostové. Například říkali, že své billboardy dají podnikatelům. To se sice objevilo, ale když dnes jdete po kraji, tak na nich opět převažují oni v bílých košilích. Takže to nedotáhli do konce. Když média napsala, že utratili 70 až 80 milionů za osm let na svoji reklamu, tak to Martin Půta neváhá popřít. Přitom se nebrání médiím, která to uvedla. Nelíbí se nám, že mraky milionů korun jdou firmám, které dělají audity a činnost, kterou by měli dělat krajští úředníci. Kraj má plný dům úředníků, ale externí firmy dostávají zakázky za miliony. Teď je to například Nexia AP. Ta rozumí skoro všemu a dělá skoro všechno. Já jsem jen zvědav, jestli pan inženýr Linek má auditorské zkoušky a je zapsaný v komoře auditorů. Když dělají tak zásadní posudky na dopravu, zdravotnictví, na cokoliv.

Mohl byste uvést konkrétní body programu?

Náš program je široký. Myslíme si, že kraj má velké problémy v dopravě. Starostové předvádí, jak mají skvělou autobusovou dopravu, ale my víme, že momentálně je stále jedna z nejdražších. Stále to nefunguje, jak slibovali. Stále se do dopravy cpou peníze, ale zisk není vidět. Říkají, že mají výdaje a příjmy pod kontrolou, ale jestli to mají pod kontrolou jako ve zdravotnictví, tak se nikdo nic nedozví. Když se například zeptáte na českolipskou nemocnici, kde je kraj stoprocentním vlastníkem, tak vám řeknou, že vám nic říct nemohou, protože je to obchodní společnost a máte se zeptat jí. A tohle řeknou krajským zastupitelům! Takže se nedozvíme, jaké jsou tam problémy, dozvíme se jen to, co nám chtějí říct.

Předpokládám, že se chcete zaměřit i na zdravotnictví. Na co konkrétně?

Určitě tady schází zubní pohotovost v každém okrese, dále je potřeba zainvestovat do vnitřní infrastruktury českolipské nemocnice. Je potřeba pohnout konečně s výstavbou nového pavilonu v krajské nemocnici. Ne jen zase slibovat, že bude hotový za dva, čtyři, šest let… Protože tohle téma už se probírá osmý rok. Dále chceme změnit pracovní podmínky lékařů a sester, protože jsou přetíženi a odchází. Není to už jen o penězích, ale syndrom vyhoření přichází dříve, než tomu bylo předtím. Začíná být problém v poskytování primární péče u dospělých i dětských lékařů, je problém sehnat očního lékaře...

Zmínil jste dopravu. Co se vám nelíbí?

Nelíbí se nám negativní zásahy ve vlakové dopravě. Například se urychlují některé vlakové spoje tím, že se ruší zastávky. Mezi Libercem a Českou Lípou se zrušilo pět zastávek, aby se ušetřilo pár minut. Mluví se o zrychlení, ale to by se musely všechny kolejové svršky přestavět, protože vlaky v celém kraji už teď jezdí na maximální rychlosti. Dále bych zmínil výběr vlakového dopravce, Arrivy, který jezdí s vlaky o deset let staršími, než mají České dráhy. Další věc je bezpečnost. Je pravda, že tu podcenily všechny kraje. Když začala pandemie, tak se nám nedostávalo pomůcek. Já to dlouhodobě kritizuji, mám s tím zkušenosti ze záchranky, z fakultní nemocnice i z kraje. Důvodem je to, že když něco uložíte ve skladu, tak vám to nevydělává a jsou to vyhozené peníze. Takže si nedáte do skladu šest tun roušek, kdyby náhodou byly potřeba. Pak se ale ukáže, že jsou.

Stanislav Mackovík Je mu 53 let. Od devadesátých let působil jako záchranář u Zdravotní záchranné služby LK, od roku 2010 jako její ředitel. V současnosti vyučuje na střední škole. V roce 2013 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR. Je zastupitelem Libereckého kraje, kde působí ve zdravotním výboru. Jeho velkým koníčkem je létání.

V tomto případě ale nikdo nemohl očekávat, co přijde.

To je sice pravda, ale je to samozřejmě i věc ministerstva, které jen kontroluje papíry. Může přijít cokoliv, nejen covid, ale například modifikovaná ptačí chřipka. Pak se zjistí, že pomůcky nejsou a teprve se to začne řešit, a stojí to ve finále možná více, než kdyby ty sklady byly plné. Těch problémů na kraji je ale celá řada. Počínaje kauzou předražené nafty přes další. Tyto problémy se dají řešit jen změnou toho, kdo tu politiku dělá.

Teď máte čtyři krajské zastupitele, kolik byste jich po volbách chtěli mít?

Já budu rád, když tam budou zase čtyři. Není to totiž jen o tom počtu. Když si vezmete, že ODS má taky jen čtyři, ČSSD taky, a mají zástupce v radě. My máme čtyři a nemáme ho. Pokud obyvatelé Libereckého kraje pochopí, že nejsme Řeporyje, tak si myslím, že by mohli odejít od toho populismu, který tady vnímají zatím pozitivně.

Je trochu problém, že s vámi do koalice nikdo nechce. Jakou byste si ji tedy představovali?

Za prvé se koalice dělají po volbách. Za druhé to, že s námi nikdo nechce, říkají Starostové a ODS. Já jsem během tohoto volebního období několikrát na kraji zažil, že za námi Starostové přišli a chtěli podporu něčeho, co jim odmítli hlasovat jejich koaliční partneři z ODS a ČSSD. Naposledy se to stalo, když před dvěma měsíci za námi přišla paní Mlejnková (krajská zastupitelka za Starosty a starostka Semil Lena Mlejnková pozn. red.) a řekla: oni to aňáci nechtějí, nemohli byste nám pomoct? Takže je to falešná hra, že se nepotřebujeme. Když se Martin Půta stal poprvé hejtmanem, tak s námi jednal o podpoře a za jakých podmínek. Není to tak, že nemáme koaliční potenciál.

O jaké resorty v radě byste případně usilovali?

Určitě o zdravotnictví. Jsou tam obrovské problémy, které by se daly vyřešit. Dále doprava a sociální oblast.

Sázíte na některého z kandidátů, který by se mohl prosadit?

Máme průřezovou kandidátku, je poskládána tak, abychom problémy, na které upozorňujeme, mohli řešit.

Nemůže vás poškodit, že máte na kandidátce Josefa Vondrušku?

Řeknu to jinak. Když byl pan Vondruška poslancem a krajským zastupitelem, tak současný hejtman, členové ODS a všech pravicových stran se do něj pouštěli a nepodali si s ním ruku. (Josef Vondruška byl obžalován ze zneužívání pravomoci veřejného činitele v době, kdy pracoval jako dozorce ve věznici Minkovice. Soud ho nakonec osvobodil - pozn. red.). Když soud pravomocně rozhodl, že po těch letech není schopen prokázat, že se skutek stal, tak se mu šel Martin Půta tajně omluvit. A jiným nevadí, že je Martin Půta stále v roli obžalovaného, protože rozsudek, který vynesl soudce tři dny před důchodem, je stále nepravomocný? Nevadí, že z rady kraje odešli dva šéfové dopravy za Starosty právě kvůli prapodivným tendrům v dopravě? Nevadí, že ODS zadlužilo město v minulých letech? Na rozdíl od Martina Půty má Vondruška verdikt soudu pravomocný. Martin Půta spoléhá na to, že ho z toho někdo dostane. Je zatím ale v horší pozici než Vondruška, který nic nespáchal.

Na jaké voliče jste cílili? Mladou generaci se vám asi oslovit příliš nedaří.

Když se podíváte na internet, je tam řada dvaceti, třicetiletých antikomunistů, kteří v době, kdy tady byl socialismus, tak byli pouze genetickou informací. Teď ale přesně ví, jak to tady fungovalo. Jsou dobře „zmáknutí“ masáží, která tady probíhá. Myslím, že už to trumflo masáž před rokem 1989. My cílíme na lidi, kteří mají problémy. To jsou například ti, co jsou v exekucích. Myslím, že exekutor by neměla být osoba výdělečně činná, ale měl by to být zaměstnanec státu. Exekuce jsou mnohdy účelové, pokuta může vyrůst do astronomických částek. Jsme také proti exekucím dětí. Přece nemohou platit za to, že jednou dostaly pokutu v autobuse. Dále jsou tady matky a otcové samoživitelé. Tady si myslím, že je rezerva. Ale hlavně by se mělo změnit financování těch, kteří na tom účelově vydělávají. Rozlišit ty, co si na tom udělali byznys, od těch, kteří jsou skutečně v nouzi. Deset procent lidí je na hranici bídy a já se ptám proč. V Jablonci nad Nisou, kde dlouho vládla ODS, je dvacet vyloučených lokalit. Proč je tam největší počet lidí v exekucích, a to i důchodců a starších lidí?

Není ale toto z vaší strany populismus?

Co není v politice populismus? Starostové jedou jednoznačně populismus. Když se podíváte na ANO, není to, co dělají, jasný populismus? Kdyby KSČM nebyla v poslanecké sněmovně tím, kdo je schopný podporovat vládu premiéra Babiše, tak by nikdy sestry v sociálních službách nedostaly podporu. Sociální sféra je nám blízká. My si nemyslíme, že by v 21. století tady měla žít vrstva pár desítek tisíc lidí, kteří mají všechno, a pak vrstva deseti procent, která přemýšlí, jestli má jít do lékárny pro léky nebo si koupí rohlík.

To zní idealisticky, jak ale ukázala historie, zatím se to nevyplatilo.

Každý politický systém funguje tak dlouho, než se nakupí chyby a pak se to někam převáží. Takže jsme tady měli na kraji vládu ODS a vypadalo to, že tady budou navždy, pak ale přišlo volební období, kdy v radě kraje nebyli. O tom je politika, jednou jste nahoře, jednou dole. Musíte hledat cestu. My se chceme vyhnout populismu, nechceme lhát, nechceme slibovat. Pokud budeme mít možnost a budeme v radě, tak první, co uděláme, dáme na stůl program, kde jasně řekneme, co za ty čtyři roky chceme udělat.

S tím, co teď prohlašujete, řada lidí asi souhlasí. Za sebou ale máte minulost, za kterou hovoří fakta. Jak se s tím vypořádáváte?

Z každé doby se vytrhne vždy to, co se hodí. A většinou to, co se hodí pravici, tak se pak učí ve školách a říká v médiích. Každá mince má rub a líc. V Česku stále mluvíme o Miladě Horákové, ale zároveň se nepřipomíná, že ve stejné době byli v Americe manželé Rosenbergovi (manželé popraveni za špionáž pro Sovětský svaz a vyzrazení řady tajemství, včetně tajemství výroby atomové bomby - pozn. red.). V Česku se mluví o roce 1968, ale už se nemluví o roce 1938, 1939, o tom, že Mnichovskou dohodu podepsal Západ. Vítězové píšou historii. A to je přesně ta ukázka.

Ale socialismus si řada lidí pamatuje.

Ano, možná si pamatují, že ženy chodily do důchodu v padesáti čtyřech letech, možná si pamatují, že se nemuseli bát, že přijdou o práci, že zdravotnictví bylo bez poplatků. Kolik se od 90. let postavilo třeba nemocnic? Kolik se postavilo elektráren, kolik kilometrů dálnic?

Ale na druhou stranu si lidé pamatují, jak byli perzekuováni režimem, nedostali se na školy, byli pronásledování za své výroky, nedostali se do ciziny…

Na cestování dnes řada lidí ekonomicky nemá. A říkat si, co chtějí? Když řeknete pravdu, tak vás zaměstnavatel vyhodí, protože jste agent Kremlu nebo neříkáte pravdu.

Ale nezavřou vás.

Dobře. Ale předtím také každého nezavřeli. Netvařme se, že všichni, co byli zavření, byli zavřeni jen za to, že něco řekli. Dobře, dneska vás třeba nezavřou, ale přijdete o práci a padnete na samé dno. Znám spoustu lidí, kteří před rokem 1989 něco říkali a nezavřeli je, pak znám spoustu lidí, kteří podepisovali antichartu a dneska jsou to největší antikomunisté.