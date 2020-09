Nevstávám v půl páté jako Babiš, ale makám deset hodin denně, říká šéf CHKO

Jste členem „Topky“, která přitom dříve kandidovala se Starosty. Je spojení s KDU-ČSL pragmatickým cílem, jak dosáhnout co nejlepšího volebního výsledku?

Společně pro Liberecký kraj spojilo síly nejen stran TOP 09 a KDU-ČSL, ale i řady nezávislých osobností. Jdou do toho s námi například náměstek primátora města Liberec, lékaři, ředitelé škol, učitelé, zastupitelé měst a obcí. Spojení s KDU-ČSL je spíše logické, než pragmatické. Síla je opravdu v tom, že nejde pouze o dvě politické strany, ale o kandidáty, kterým ani tak nezáleží na stranické knížce, ale jde nám o zlepšení života lidí v Libereckém kraji.

Je vám 38 let, z lídrů standardních stran jste tedy nejmladší. Vnímáte to jako výhodu? Přitom máte partnerku a tři děti. Co vás na politice láká?

Vnímám to jako jasnou výhodu. Vzhledem ke svému věku mám dostatek energie, nadšení a současně jsem získal už zkušenosti, abych se zásadními problémy v našem kraji dokázal pohnout k lepšímu. Za velké plus považuji, díky své předchozí práci, skutečnost, že se s řadou lidí z vyššího managementu na některých ministerstvech osobně znám a mám znalosti o fungování jednotlivých resortů, což je pro práci na kraji obrovská výhoda.

Vy už jste kandidoval v roce 2018 v komunálních volbách do zastupitelstva Turnova. Jednoduchá otázka – proč jste se rozhodl jít do politiky?

Mám tři malé děti, záleží mi na tom, jaká je jejich budoucnost. To byl a je jeden z hlavních důvodů, proč jsem vstoupil do politiky. Zároveň si myslím, že jsem nasbíral už nějaké pracovní zkušenosti a současně mám dost nadšení a sil, abych je zúročil při práci pro náš krásný kraj.

Můžete bodově vyjmenovat tři témata, která pokládáte za stěžejní a kterým byste se chtěl věnovat?

V Libereckém kraji považuji za zásadní tyto tři priority: Adaptace na změnu klimatu - zejména řešení sucha a bleskových povodní, vytěsnění tranzitní, především kamionové dopravy, z center měst a obcí a zrychlení železničního spojení Liberec - Praha.

Váš profesní život je celý spojen s přírodou, jste šéfem CHKO Český ráj, působil jste jako ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny na Ministerstvu životního prostředí ČR, předtím v AOPK. Proč jste si jako politický dres oblékl TOP 09, která témata životního prostředí neakcentuje tolik, jako například Zelení?

Dovolím si nesouhlasit, TOP 09 má kvalitní životní prostředí jako jednu ze svých zásadních priorit. Stačí se i podívat na program TOP 09 či jejích koalic v jednotlivých krajích České republiky. Bohužel Zelení působí určitou měrou jako fanatici, pouze jejich názor je pro ně ten správný. Pokud chcete v životě něčeho dosáhnout, musíte mít ochotu se dohodnout, případně nalézt kompromis, to u Zelených nevidím. Naproti tomu Topka je stranou kvalitních, vzdělaných a rozumných lidí a líbí se mi její zásady jako tradice, odpovědnost a prosperita.

Vaším volebním tématem je sucho. Když jste řídil ochranu přírody na ministerstvu, tak se toto téma neřešilo?

V rámci mého působení na pozici ředitele odboru obecné ochrany přírody a krajiny na ministerstvu životního prostředí jsem byl mimo jiné odpovědný za zpracování Adaptační strategie České republiky na změnu klimatu, která je schválená Vládou ČR, kde jsme jasně formulovali úkoly pro jednotlivá ministerstva jak čelit suchu, bleskovým povodním, vlnám veder, požárům a dalším projevům změny klimatu. Naplňování těchto úkolů na jednotlivých ministerstvech značně pokulhává a koordinační role MŽP je nedostatečná.

Sucho je přitom dlouhodobý problém. Je vůbec v silách politika se čtyřletým mandátem proti němu něco zmoci?

Mám třináct let pracovních zkušeností v Agentuře ochrany přírody a krajiny a na ministerstvu životního prostředí, a to jak na řadových, tak i vrcholných manažerských pozicích. Poslední dva roky pracuji jako vedoucí Správy CHKO Český ráj, kde každý rok realizujeme desítky opatření, která pomáhají řešit sucho a chrání například obce a silnice před splachy bláta z okolních polí. Vyjednávám s vlastníky pozemků, se starosty obcí a se zemědělci. Tato zkušenost je k nezaplacení. Stejně jako se nám daří realizovat opatření, která pomohou čelit suchu v CHKO Český ráj, je možné stejný postup uplatnit i na úrovni kraje.

Hned několik stran jde do letošních krajských voleb s tématy jako péče o krajinu, boj se suchem a změnami klimatu apod. I vy jako šéf CHKO jistě tyto témata budete akcentovat a navíc na vašich webových stránkách je například řešení sucha mezi prvními body programu. Není to však také trochu tříštění sil? Neseberete si navzájem s ostatními hlasy?

Bohužel u ostatních stran jde jednak o politický kalkul a jednak o ideologii. Můj děda kdysi namaloval obraz, respektive koláž sestavenou z volebních lístků, kterou nazval „Příliš mnoho spasitelů“. Jde o to prosadit opravdu funkční systém opatření, mít jasný plán a být schopen je na krajské úrovni uvést v život. Bohužel ostatní strany, hnutí či koalice nemají buď jasnou představu jak adaptaci na změnu klimatu, sucho či bleskové povodně řešit, třeba Piráti, nebo mají nulový koaliční potenciál, jako jsou uskupení PROKRAJinu nebo Změna. Kdo těmto stranám dá hlas v zájmu řešení sucha, tak bude svědkem buďto tahání králíků z klobouku nebo tento hlas ztratí.

Zastavme se u vašeho působení v čele CHKO Český ráj. Tam vás trápí turistický vandalismus, kůrovec, černé stavby... Není i tohle dost práce pro jednoho člověka? Nebo snad chcete v případ zvolení funkci opustit?

Práci v CHKO beru jako poslání a svou srdeční záležitost. Správa má v tuto chvíli 6,85 služebních míst, ačkoli v minulosti byl počet zaměstnanců více jak dvojnásobný. Máte pravdu, že veškeré činnosti, které musíme provádět, výrazně přesahují osmihodinovou denní pracovní dobu. Sice nejsem jako Andrej Babiš a nevstávám o půl páté, nicméně v práci trávím denně více než deset hodin. Nejdříve musím splnit běžnou administrativu a poté kolem 17. hodiny vyrážím do CHKO s cílem získat inspiraci, co by se zde dalo zlepšit. V tuto chvíli není otázka opuštění pozice vedoucího Správy CHKO aktuální.

V CHKO se už několik let věnujete vysazování nových alejí stromů, zakládáte nové mokřady, což jsou jedny z kroků boje proti suchu. Může ale tuto agendu vzít pod sebe Liberecký kraj? Není to v gesci obcí a neziskového sektoru?

Obce, soukromí vlastníci, zemědělci a stát jsou zásadními aktéry při realizaci opatření proti suchu. Bohužel vzhledem k běžným starostem obcí, administrativní náročnosti či nízkému povědomí o jejich přínosu a dalším důvodům, se opatření na zadržování vody v krajině obnovují i v Libereckém kraji velice pomalu. Kraj musí tyto činnosti koordinovat. K dispozici je organizace zřízená krajem, která se jmenuje Agentura regionálního rozvoje. S její pomocí je možné zajistit realizaci jednotlivých opatření od A až do Z. Vlastníci pozemků tak nebudou mít téměř žádné starosti se zajištěním opatření proti suchu a financováním těchto konkrétních veřejně prospěšných opatření, neboť jim s tím významně pomůže Liberecký kraj. K tomu je možné využít mnoho dotačních programů ministerstev životního prostředí, zemědělství či místního rozvoje, takže to Liberecký kraj, kromě nezbytné administrace, nebude stát téměř ani korunu.

Pokud odhlédneme od tématu sucha, tak co jsou podle vás aktuálně největší problémy kraje?

Mezi zásadní problémy určitě patří zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče. Mám na mysli zejména finanční náročnost rekonstrukce Krajské nemocnice Liberec. Její služby využívají občané z celého Libereckého kraje a má obdobnou územní i odbornou působnost jako fakultní nemocnice, které financuje český stát. Tady nás stát nechává ve štychu, neboť financování krajské nemocnice je zcela v režii Libereckého kraje, a to chceme změnit. Dalším ze zásadních problémů je i tranzitní doprava projíždějící řadou obcí a měst. Liberecký kraj musí daleko aktivněji podporovat stavby obchvatů. Z těch větších akcí mohu zmínit například obchvat Turnova, České Lípy nebo v Liberci nový sjezd z I/35 do průmyslové zóny sever.

Ve vašem programu mě zaujal bod, že se zasadíte rychlejší železniční spojení mezi Libercem a Prahou. O tom se tady mluví s přestávkami snad třicet let. A dostat ten čas pod hodinu se zdá opravdu jako sci-fi. Je tohle skutečně ve vašich silách? Nebojíte se, že i vy si na tomto vylámete zuby?

Železniční spojení Liberec - Praha je z hlediska doby jízdy katastrofální. Nejrychlejší vlakové spojení vás dostane do centra Prahy za dvě hodiny 36 minut, oproti tomu při jízdě autobusem vám to zabere maximálně dvě hodiny, o osobním autě ani nemluvě. Naší snahou je v první fázi přiblížit čas cestování ve vlaku tomu v autobusu. Pokud se podíváme na rychlost budování vysokorychlostních železnic v České republice, tak se bavíme u prioritní trati Praha-směr Drážďany nebo Praha - Brno optimisticky o spuštění provozu někdy v roce 2035. Není tak absolutně reálné, že by v příštích desítkách let vedla nová vysokorychlostní trať do Liberce. Zásadní je tedy výrazná modernizace stávající tratě. Mám na mysli modernizaci svršku, elektrifikaci, zdvoukolejnění, atd. tak, abychom se dostali alespoň na rychlost 160-200 km/h. A tady chceme zvýšit aktivitu kraje, hejtmana, radního pro dopravu, kteří musí daleko aktivněji komunikovat s ministerstvem dopravy, premiérem, abychom nebyli na chvostu celé republiky, co se týče kvality železniční dopravy.

Podobné je to i se zajištěním zubní pohotovosti v plné kapacitě. Faktem je, že zubařů je prostě na trhu nedostatek a ti, kteří jsou, často nové pacienty nepřijímají. Jak je chcete do kraje nalákat?

Systémové řešení spočívá v zavedení funkce takzvaného koordinátora služeb zubní pohotovosti. Liberecký kraj by měl ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec vypsat výběrové řízení, kde by na výše zmíněnou pozici vybral stomatologa, který by měl primárně na starosti koordinaci zapojených zubních lékařů tak, aby v každý ordinační den probíhala zubní pohotovost v plném rozsahu. V případě, že nebude dostupný žádný externí zubní lékař, tak by koordinátor výpadek vykryl sám.