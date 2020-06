Nejezděte za sucha na vodu, můžete zničit přírodu, varují ochránci

„Když je nízký stav vody, dřou na některých místech lodě o dno, případně je přes mělčiny vodáci přetahují. Tím ale nevědomky ubližují rybám, jejich plůdku, mihulím, vodnímu hmyzu i rostlinám,“ vysvětlila Irena Waldhauserová z odboru životního prostředí krajského úřadu Libereckého kraje.

Velký zájem mají podle ní lidé o splouvání Jizery a Ploučnice. Druhá jmenovaná řeka je podle ní dokonce chráněná jako evropsky významná lokalita.

„Jizera jen v některých částech, to jí ale na přírodní zajímavosti rozhodně neubírá,“ doplnila Waldhauserová.

Jak dále upozornila, dochází na těchto místech často k poškození stanoviště chráněných druhů, jako je vranka obecná, střevle potoční, lipan podhorní či mihule potoční. Ta je dokonce kriticky ohrožená.

Jediným řešením je podle ní jezdit na vodu, jen když je jí dostatek a považovat dno a břehy řeky až na nutné případy za tabu. To znamená nezastavovat u břehů každou chvíli, nenarážet do nich, nehrabat pádlem do dna, nedrhnout na mělčinách a podobně.

Jak připomněl Jan Mikulička z tiskového oddělení Libereckého kraje, aktuální údaje o stavu řek se mohou vodní turisté dozvědět například na webu raft.cz.Ten přebírá informace od Českého hydrometeorologického ústavu a správců vodních toků. K nim připojuje ikonu semaforu.

„Jezdit na zelenou by mělo být jedním z hlavních pravidel nejen letošního léta,“ upozornil krajský radní Jiří Löffelmann.