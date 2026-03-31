K práci s kůží se dostávala postupně a oklikou. Zkoušela kreslení, modelování z hlíny i výrobu loutek. Zlom přišel ve chvíli, kdy její přítel Vít Mrňák koupil první kus kůže a nářadí, aby vyrobil psí obojek.
Ke kůži měl Mrňák vztah už od dětství. Jeho dědeček vyráběl boty a práce s tímto materiálem mu byla blízká. Když pak dodělal obojek a kůže zůstala doma ležet, rozhodla se ji Vlková vyzkoušet sama.
„Udělala jsem příteli první dolarovku s pacinkou naší fenky Goldie. To byl úplně první výrobek,“ popsala. Sama má hotový kurz na tetování a v minulosti tetovala lidi. Práce ji ale stresovala, a tak se více začala věnovat výrobě produktů z kůže.
Umělecké vzdělání nikdy formálně neměla. Za svou „uměleckou školu“ považuje svého otce, který ji od dětství vedl k malování. „Kreslil nádherné obrazy. Od té doby, co jsem byla schopná vzít do ruky tužku, tak jsem kreslila,“ pověděla.
Výrobky z kůže se jim doma hromadily. Dlouho šlo jen o domácí tvorbu bez ambice prodávat. „Doma už jsme měli asi deset hotových kusů. Ptal jsem se, co s tím budeme dělat. Řekl jsem jí, ať je zkusí nabídnout,“ poznamenal její přítel Mrňák.
„Pořád jsem měla pocit, že to není stoprocentní. Když vidím i malou chybu, nechci to lidem nabízet,“ vysvětlila Vlková.
Jméno fenky se promítlo do názvu
Na začátku tohoto roku ale oficiálně spustila webové stránky se svými výrobky, kde prodává třeba kožené kabelky, batůžky, pánské peněženky i spony do vlasů.
Jméno fenky Goldie se promítlo i do názvu. Vlková chtěla přenést do značky lásku, kterou fenka ztělesňovala.
„Byl to nejlepší pes, byla výjimečná. To jméno k ní sedělo,“ vzpomínala. „Chtěli jsme, aby ta naše značka reprezentovala něco takového, taky tu výjimečnost a duši, originalitu, jakou byla.“
Při výrobě začíná Vlková přípravou vlastního vzoru. „Pak ho přenesu na useň, což je ta upravená kůže připravená k použití, a z toho si vzor vyříznu. Následně to zafixuji lakem, aby se mi nepoškodila,“ nastínila výrobu.
Následuje vysekání děr do kůže, začištění hran, broušení, zahlazování, šití a kování. Háčkované batůžky vyrábí podobným způsobem. „Udělám si nejprve kožené dno s nožičkami, do kterého háčkuji tělo, které si také dělám sama,“ popsala.
Obvykle práce zabere kolem dvaceti až třiceti hodin. „Musí se tam chvíli čekat, protože ta kůže je hodně citlivá. Záleží také na tom, jaký dělám vzor,“ dodala.
Výrobky z nejčistší kůže
Základem celého výrobku je kvalitní třísločiněná kůže. „Tohle je nejčistší kůže, která se dá koupit. Je rozpracovávaná tak, že se měsíce louhuje v kádích ze stromové kůry a z bylin, tím si získává takový nádech a vůni,“ vysvětlila.
Inkoust používá primárně černý, i když experimentovala třeba i s červenou nebo bílou barvou. „Bílá oxiduje na sluníčku, takže by tam po letech ani nebyla vidět. Ta kůže už sama o sobě pracuje hodně se sluníčkem,“ upozornila.
„Nejtěžší je chvíle, kdy máte skoro hotovo a něco se nepovede. Stalo se mi to i nedávno. Pak musím začít znovu,“ upozornila. Vlková ráda pracuje s květinovými motivy. „Dělám hrozně ráda motýly, čmeláky, včelky a pak zvířata jako buldočka nebo kočku,“ přiblížila.
Dělá i výrobky na zakázku. „Chci dát možnost lidem nechat si vytetovat, co chtějí, aby to byl jejich kousek s příběhem a mohli ho mít třeba jako talisman,“ pověděla. „Lidé, kterým se tetování líbí, ale nechtějí ho mít na těle, ho mohou mít na té kabele nebo batůžku,“ doplnila.
Plánuje účast na designových trzích i otevření malé dílny. „Chceme lidem dvakrát až třikrát týdně nechávat otevřený průchod, aby se sem mohli chodit dívat,“ poodhalila s tím, že hotová by mohla být na přelomu dubna a května.