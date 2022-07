Nový vězeňský e-shop ušetří odesílatelům peníze a strážské věznici čas

Vězeňský e-shop. Tak by se dala nazvat průkopnická služba, kterou spustila věznice ve Stráži pod Ralskem. Lidé, kteří chtějí zaslat vězněným balík, nemusí kávu, tabák či hygienické potřeby nakupovat, balit, ani nosit na poštu. Stačí se zaregistrovat na www.balikdoveznice.cz, vložit virtuální zboží do košíku, objednat a zaplatit.

„V dnešní době, kdy se hmotnost i rozměry elektronických zařízení zmenšují, jsou ty věci tak malé, že se dají velmi dobře schovat, a je obtížné je odhalovat. Také hrozí nebezpečí návykových látek. Proto jsme vymysleli způsob, jak celý proces zjednodušit, aniž bychom odsouzené krátili na jejich právech,“ vysvětluje ředitel strážské věznice Ladislav Blahník.

Hlavní výhoda vězeňského e-shopu spočívá v tom, že balík není třeba kontrolovat – jestli neobsahuje zbraně, časopisy s kontroverzními tématy, drogy nebo další zakázané předměty. Příbuzní odsouzených zde mohou za příznivé ceny objednat potraviny, drogerii, tabák, psací potřeby, tiskoviny nebo třeba rádio. A sklad e-shopu je přímo ve věznici.

Maximálně dva pětikilové balíky za rok

Oproti jiným e-shopům musí ale objednávající striktně dodržet váhový limit pět kilogramů. Za kompletaci a předání balíku zaplatí 120 korun. Objednávku však může uskutečnit jen za předpokladu, že má k dispozici čtyřmístný kód, který vydává vězni vychovatel spolu s potvrzením, že má na balík skutečně nárok.

„Systém jsme spustili koncem loňského roku. Náklady hradila provozovna střediska hospodářské činnosti, nepotřebovali jsme tedy na něj žádné peníze z rozpočtu věznice. Vstupní náklady na zřízení e-shopu vyšly asi na třicet tisíc korun,“ popisuje Blahník. Nemuseli zřizovat nové pracovní místo, rozšířili jen služby místní prodejny. Věznici podle něj nepřibylo příliš práce. Naopak se tím eliminovala časově náročná kontrola příchozích balíků, při které se dostanou ke slovu rukavice, nůž, kovová tyčka, nůžky, detektor či igelitové sáčky.

Cukrovinkám musí příslušníci rozstřihnout obal a dát je do igelitového sáčku, kávu nebo prací prášek pečlivě prohlédnout a přesypat. Všímat si každého naříznutí, přelepení či jiného poškození obalu. Zdánlivě neporušená dóza s kávou může představovat bezpečnostní riziko.

Rozříznout, rozlepit, schovat

„Příslušník se zaměřuje i na věci, které mohou vypadat jako originálně zabalené, ale s jejjich obalem se dá snadno manipulovat. Vězněné osoby i jejich příbuzní velmi dobře vědí, co, kam a jakým způsobem mají schovat,“ upozorňuje zástupce ředitele Matěj Nový.

Do věznic se tak v minulosti snažili odesílatelé propašovat třeba dopisní papír napuštěný pervitinem, telefon zatavený ve štangli trvanlivého salámu nebo drogy umně schované v podrážce bot. O nových trendech se jednotlivé věznice informují, kdykoliv se objeví další skrýš pro ukrývání zakázaných věcí. O těch se učí už i frekventanti Akademie vězeňské služby.

„Se službou Balík do věznice tohle všechno odpadá, což je pro nás výhodné. A to zejména před vánočními svátky, kdy se kontrolám věnují dva až tři lidé celý den,“ říká Nový a upřesňuje, že se kontroly provádí v přítomnosti vězněné osoby.

Nejvíc balíků chodí v období svátků

V loňském roce přišlo místním vězňům celkem 1 150 balíků, v období Vánoc se jich sešlo i padesát denně. V současnosti objednává přes nový e-shop zhruba deset lidí měsíčně. „Není to úplně tak, jak bychom si představovali, nejraději bychom, aby systém využívali všichni. Ale je znát stoupající trend,“ připouští Blahník. Všechny odsouzené, kteří přichází do věznice, s novým systémem seznamují.

„V jiné věznici to není a rodinní příslušníci jsou zvyklí na standardní postup přes poštu,“ dodává. Když všechno běží, jak má, od objednávky na e-shopu až po předání objednaného zboží odsouzenému trvá dva dny. „Dalo by se to stihnout i během jednoho dne, ale to se nám ještě nepodařilo. Většinou je to tak, že jeden den zboží člověk objedná a zaplatí, a my je druhý den připravíme a vydáme,“ konstatuje ředitel věznice.

„Pan Blahník je v tomto velmi progresivní a jak vidíte, má tah na bránu. Ostatní se jistě nechají velmi rádi a brzy inspirovat,“ míní generální ředitel Vězeňské služby ČR Simon Michailidis.