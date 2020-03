Koni lezla žebra, kapři se dřeli na krev. Veterináři rozdali vysoké pokuty

Smutně skončil případ týraného koně, který řešila krajská veterinární správa na Jablonecku. Bělouš nebyl řádně ošetřován, lezla mu žebra a trpěl kvůli přerostlým kopytům, která mu znemožňovala pohyb. Na případ upozornila veterináře veřejnost. Když ale přijela kontrola na místo, moc už se dělat nemohlo.

„Kůň už měl trvalé následky, měl poškozený pohybový aparát. Museli jsme ho nechat utratit. Momentálně to řeší policie, bylo tam podané trestní oznámení. Případ tak může skončit u soudu. Mimo to hrozí viníkovi pokuta,“ uvedl ředitel krajské veterinární správy Roman Šebesta.

„Situace tam byla složitá v tom, že jsme několik dní rozšifrovávali, kdo je za stav koně zodpovědný a s kým řízení zahájit. Majitel dal koně někomu jinému do péče a ten ho zase umístil na pozemek, který patřil také někomu jinému,“ uvedl Jiří Plášil, ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat krajské veterinární správy.

Bohužel nejde o jediný případ týrání zvířat, kterým se krajští veterináři museli loni zabývat. Více než stovka krav žila po kolena ve vlastních výkalech v zemědělském družstvu Svor u Nového Boru.

„Nejenom, že ta zvířata nemohla chodit a žila ve strašném prostředí, ale vrstva výkalů je ohrožovala na zdraví. Navíc byl chov zanedbaný i po stránce evidenční. Krávy neměly v uchu známky, což je porušení plemenářského zákona,“ řekl Šebesta.

Chovatel zahrabal mrtvé krávy

Dalším velmi závažným případem byl nález několika uhynulých kusů dobytka u chovatele v Novém Městě pod Smrkem. Místo, aby mrtvé kusy odvezl k likvidaci do kafilerie v Mimoni, zahrabal uhynulé krávy na svém pozemku.

„Uhynulá zvířata přitom mohou být zdrojem nákazy. Každé uhynulé zvíře se musí převézt do asanačního podniku. Je jasné, že chovatel chtěl ušetřit peníze za kafilérii, ale to ho nijak neomlouvá,“ zmínil Plášil.

Nejde přitom o ojedinělý případ. Na Frýdlantsku už se několikrát stalo, že mrtvé krávy nebo ovce pohodil majitel na obecní pozemek, aby likvidaci zvířete řešila obec.

K asanaci do Mimoně poslali veterináři také 4 600 kusů neoznačených vajec z Polska, maso zabavené na černých jatkách na Jablonecku nebo 220 kilogramů kaprů zabavených při kontrole vánočního prodeje ryb. Kaprů bylo v kádi tolik, že měli poraněnou kůži a do krve poraněné sliznice. I to vedou veterináři jako týrání zvířat.

Celkem za loňský rok provedla veterinární správa v Libereckém kraji 2 482 kontrol, a to nejen chovů, ale i přepravy zvířat na cestách, restaurací a rychlých občerstvení, farmářských trhů, jatek, mlékáren a dalších provozoven. V celkem 211 případech pak uložila pokuty ve výši 2,2 milionů korun. 114 pokut bylo vydáno provozovatelům potravinářských podniků a přes 85 pokut šlo za chovateli zvířat.

Nejčastějším prohřeškem u chovatelů byly nevhodné podmínky chovu, neprovádění povinných zdravotních zkoušek zvířat, nedostatečné vedení záznamů o podávání léčiv a chyby v evidenci chovů a zvířat v centrální evidenci.



U podniků pak šlo většinou o nedostatky ve značení potravin, nenahlášení dovozu potravin živočišného původu ze zahraničí nebo špatná hygiena. Nejvyšší částku, osmdesát tisíc korun, dostal chovatel za neevidování podávaných léčiv skotu. Ne všechny sankce za loňský rok jsou ale uhrazeny. Někteří porušitelé zákona se totiž placení vyhýbají, což pak řešení případů značně prodlužuje i na více než půl roku.

„Tyto případy vedeme jako pohledávky a pak to předáváme celní správě. Ta pak dlužné částky vymáhá, má k tomu větší pravomoci než my. Takže neplatiči se rozhodně pokutě nevyhnou,“ řekla Ludmila Kudělková, ředitelka odboru veterinární hygieny Liberci.