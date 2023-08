V krajích zkolabuje péče o velká hospodářská zvířata, varují veterinářky

To může zvěrolékaře i chovatele krav či koní dostat, a již někdy zavádí, do problémů. Na stole je třeba porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání i nedodržování zákoníku práce kvůli přesčasům. Míní tak čtveřice veterinárních lékařek z obou regionů. Kvarteto sepsalo otevřený dopis, ve kterém vyzývá několik institucí, aby alarmující situaci neprodleně řešily.

Strůjkyně listu Lýdia Suková, Kristýna Hodinová, Eliška Šanderová a Markéta Lehmanová upozorňují, že počet veterinářů starajících se o skot, koně, ovce nebo kozy je v obou zmíněných oblastech dlouhodobě nízký.

„Poté, co v loňském roce skončily v regionu další dvě lékařky s touto specializací, se situace dramaticky zhoršila a stav je již kritický. Stávající lékaři jsou extrémně přetížení a na mnoha místech nemá kdo zabezpečit ani základní preventivní, diagnostickou a terapeutickou péči. O pokrytí pohotovostní službou pak nelze hovořit vůbec,“ stěžují si doktorky.

A k výtkám přidávají statistiky: v Libereckém kraji je asi 48 800 kusů skotu, 2 500 koní, 14 800 ovcí a 3 500 koz. Na Ústecku přibližná čísla následují v tomto pořadí: 45 tisíc kusů skotu, 2 300 koní, 16 tisíc ovcí a 3 000 koz.

Na akutní výjezdy v krajích je 5-6 lékařů

„V Libereckém kraji je na dva a půl tisíce kusů koní cca sedm specializovaných lékařů, což znamená průměrně 357 koní na jednoho lékaře, k pohotovostem jsou schopni vyjíždět čtyři lékaři. Na 2 300 koní jsou v Ústeckém kraji tři praktikující veterinární lékaři, což při prostém průměru znamená 766 koní na jednoho, z toho dvě jsou matky malých dětí, pro které je nemožné vyjíždět k urgentním případům a držet pohotovost. To znamená, že akutní výjezdy na území dvou krajů s téměř pěti tisíci kusy koní pokrývá pět až šest lékařů,“ popisují signatářky dopisu.

Dalším trablem je podle nich stárnutí specialistů. „Populace veterinárních lékařů se zaměřením na velká zvířata a koně výrazně stárne. Jen v okrese Česká Lípa je sedm lékařů blížících se důchodovému věku. V ostatních okresech je to stejné, nebo horší.

Za poslední čtyři roky nastoupili do praxe v obou krajích tři lékaři. Ostatní, kteří nastoupili, práci v oboru během půl roku vzdali,“ vysvětlují Suková, Hodinová, Šanderová a Lehmanová s tím, že dlouhodobě neřešené a přehlížené problémy veterinární péče v obou krajích můžou pak dovést v některých lokalitách jak chovatele, tak veterináře do složitých situací, během nichž se dostávají do konfliktu se zákonem.

Situace může zavánět týráním zvířat

„Může jít o porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání kvůli nezabezpečení preventivní a neodkladné veterinární péče, přes nedodržování veterinárního zákona až k porušování zákoníku práce kvůli přesčasům, které daleko přesahují povolené normy. O riziku šíření nákaz přenosných ze zvířat na člověka ani nemluvě,“ upozorňují odbornice.

Hovoří také o tom, že v Ústeckém kraji je situace již na hranici kolapsu a Liberecký kraj se k němu nezadržitelně přibližuje. „Přestože nemáme k dispozici přesné údaje, ze situace jasně vyplývá, že během pěti až sedmi let nebude mít kdo poskytnout ošetření velkému počtu skotu a koní ani v Libereckém kraji. Podobný stav podle informací od kolegů vládne i v Plzeňském kraji a v některých okresech, jako například Mělník,“ podotýkají zvěrolékařky. Ty apel zaslaly na pět adres. Konkrétně se jedná o vedení obou dotčených krajů a dále pak o ministerstvo zemědělství, brněnskou veterinární univerzitu a Komoru veterinárních lékařů ČR.

MF DNES oslovila ministerstvo zemědělství. To ústy mluvčího Vojtěcha Bílého vzkázalo, že o neutěšené situaci ví a řeší ji, a to společně s ministerstvem školství.

„V polovině letošního července vláda schválila materiál s názvem 'Víceleté opatření na podporu vysokoškolského vzdělávání veterinárních specialistů', který bude realizován v období let 2023 – 2028. Cílem tohoto opatření je dosáhnout souladu mezi potřebami veterinární praxe včetně státního veterinárního dozoru a kapacitními možnostmi vysokých škol. Musí se zabezpečit finanční podmínky, aby se mohl navýšit počet studentů ve veterinárních studijních programech uskutečňovaných Veterinární univerzitou Brno. Jde o jediné vzdělávací zařízení v České republice pro toto předmětné vzdělání. To je součást řešení prohlubujícího se nedostatku vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti vzdělávání v oborech Veterinární lékařství a Veterinární hygiena,“ uvádí mluvčí resortu.

Vysoké pracovní vypětí veterinářů

Podle něj je situaci možné částečně řešit tím, že se v terénu využijí absolventi studijního programu Veterinární asistence. To znamená, že by mohla určitá část zvěrolékařů mít své veterinární asistenty. Praxe je to však zatím málo zaběhnutá.

„Stejně tak je vhodné oživit v praxi působení takzvaných veterinárních techniků, kteří mohou vykonávat určitou legislativně vymezenou část veterinárních činností, jak tomu bývalo v nedávné minulosti, a ulehčit tak současnému velmi vysokému pracovnímu vypětí ošetřujících veterinárních lékařů,“ dodává Bílý.

„Další možností, která by mohla částečně pomoct řešit situaci, je větší zapojení chovatelů do specializovaných kurzů se zaměřením na provádění odborných veterinárních úkonů. Chovatel po absolvování může vykonávat poměrně širokou škálu úkonů, podle toho, jak to umožňuje platná legislativa. Jde například o úpravu zubů savých selat, ošetření a úpravu kopyt, měření tělesné teploty, vedení porodu s normálním průběhem, neinvazivní odběr vzorků, jako jsou mléko nebo moč pro laboratorní vyšetření a další.“

Radní Libereckého kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Václav Židek říká, že kraj bude neprodleně jednat. „Budeme hledat systém podpory tak, aby byl funkční a použitelný. Uskuteční se série jednání, například s krajskou veterinární správou a samotnými zemědělci. Systém podpory by mohl být připraven na příští rok. Hlavním cílem je najít takovou pomoc, která vyřeší situaci vhodným způsobem,“ uvádí.

K problémům se vyjadřuje také Ivana Zecková z koňské Farmy Řechlovice poblíž Ústí nad Labem. „Představte si, že váš milovaný kůň v noci trpí těžkou kolikou a vy se nemůžete dovolat pomoci, protože lékaři jsou například u jiných případů nebo je jejich dojezdová vzdálenost tak velká, že se může stát, že než přijedou, může být dávno pozdě. Troufám si říci, že v extrémních případech toto už chtě nechtě zavání týráním zvířat, ale co máte dělat, když se nemůžete dovolat pomoci,“ stýská si farmářka.