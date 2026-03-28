Velikonoce se blíží mílovými kroky. V Liberci a okolí se koná řada akcí, na kterých mohou návštěvníci načerpat slavnostní velikonoční náladu.
|27. března - 5. dubna
|Velikonoční trhy Liberec
|30. března
|Tvořivé dílničky Machnín
|1. - 3. dubna
|Velikonoční trhy Jablonec nad Nisou
|1. dubna – 3. května
|Vyřezávané skořápky Sychrov
|2. dubna
|Farmářské trhy Liberec
|2. dubna
|Zdobení perníčků Ruprechtice
|2. - 5. dubna
|Tvůrčí dílny Jablonec nad Nisou
|2. - 6. dubna
|Velikonoční prohlídky Lemberk, Grabštejn
|3. dubna
|Pašijové hry Česká Lípa
|3. - 6. dubna
|Vzácné dřevořezby Bezděz
|4. dubna
|Velikonoce pro děti Zoo Liberec
|4. dubna
|Velikonoce na Dlaskově statku
Hlavní oslavy se tradičně konají v centru severočeské metropole.
Velikonoční trhy Liberec
Velikonoční trhy si lidé mohou užít v krajském městě. Kromě stánků se mohou těšit i na několik kapel nebo souborů, které rozezní liberecké náměstí. Chybět nebudou ani divadelní představení pro děti.
- Kdy: pátek 27. března až neděle 5. dubna
- Kde: náměstí Dr. Edvarda Beneše v Liberci
- Vstupné: zdarma
- Web: Velikonoční trhy Liberec
Tvořivé dílničky Machnín
Na pobočce krajské knihovny v Machníně připravili od 9:30 do 16:00 tvořivé dílničky. „Jsou ideální pro rodiny s dětmi, které si chtějí užít společné chvíle při výrobě tradičních velikonočních dekorací,“ pozvala krajská mluvčí Pavla Sýkorová. Návštěvníci se mohou těšit na výrobu velikonočních ozdob nebo třeba pletení pomlázek.
- Kdy: pondělí 30. března
- Kde: Krajská knihovna v Machníně
- Vstupné: zdarma
- Web: Tvořivé dílničky Machnín
Farmářské trhy Liberec
Náplavka u budovy Krajského úřadu v Liberci se na Zelený čtvrtek zaplní regionálními výrobci a farmáři. Návštěvníci tak budou moct od 10:00 do 17:00 ochutnat a zakoupit produkty místních producentů.
- Kdy: čtvrtek 2. dubna
- Kde: náplavka u Krajského úřadu
- Vstupné: zdarma
- Web: Farmářské trhy Liberec
Zdobení perníčků Ruprechtice
Lidé si mohou přijít vyzkoušet tradiční zdobení perníčků na pobočku krajské knihovny v Ruprechticích. Pomáhat jim při tom budou zkušení lektoři, a to ve dvou časových blocích, od 9:30 a od 13:00. Vstupní poplatek bude padesát korun.
- Kdy: čtvrtek 2. dubna
- Kde: Krajská knihovna Ruprechtice
- Vstupné: 50 korun
- Web: Zdobení perníčků Ruprechtice
Velikonoční trhy Jablonec nad Nisou
Na trhy mohou zájemci vyrazit také do Jablonce nad Nisou. K dostání bude velikonoční zboží, řemeslné výrobky i různorodé pokrmy, což doplní taky každodenní folklórní program, tance a divadelní vystoupení. V případě hezkého počasí budou moct lidé vystoupat na radniční věž.
- Kdy: středa 1. – pátek 3. dubna
- Kde: centrum Jablonce nad Nisou
- Vstupné: zdarma
- Web: Velikonoční trhy Jablonec nad Nisou
Vyřezávané skořápky Sychrov
Tradiční velikonoční výzdobu zámeckých interiérů na Sychrově letos ozvláštní křehké exponáty z dílny Zuzany Königové, která se řadu let věnuje ornamentálnímu vyřezávání do skořápek za pomoci zubařské vrtačky. Návštěvníci uvidí zhruba 240 exponátů, od vajec křepelčích až po vejce pštrosí.
- Kdy: středa 1. – pátek 3. dubna
- Kde: zámek Sychrov
- Vstupné: 260 korun dospělí
- Web: zámek Sychrov
Tvůrčí dílny Jablonec nad Nisou
Ve Státním muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravili na velikonoční prázdniny rodinné tvůrčí dílny. Lidé si tam budou moct ozdobit skleněná vajíčka.
- Kdy: čtvrtek 1. – neděle 3. dubna
- Kde: Státním muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
- Vstupné: V rámci vstupného do muzea (160 korun pro dospělého)
- Web: Tvůrčí dílny
Velikonoční prohlídky zámku Lemberk a hradu Grabštejn
Velikonoční výzdoba kaple a clam-gallasovského apartmá bude připravena pro návštěvníky zámku Lemberk. Průvodci lidem přiblíží velikonoční oslavy a zvyky šlechty ve 20. až 30. letech 20. století. Ve stejném termínu chystá prohlídky velikonočně vyzdobených interiérů taky hrad Grabštejn.
- Kdy: čtvrtek 2. – pondělí 6. dubna
- Kde: zámek Lemberk
- Vstupné: 160 korun
- Web: Zámek Lemberk
- Kdy: čtvrtek 2. – pondělí 6. dubna
- Kde: hrad Grabštejn
- Vstupné: 60 – 180 korun (dle zvoleného okruhu)
- Web: Hrad Grabštejn
Pašijové hry Česká Lípa
Na Velký pátek čekají návštěvníky Vodního hradu v České Lípě tradiční pašijové hry. Jako scénář pašijových her posloužily výňatky z bible a evangelií, která popisují poslední okamžiky Ježíše Krista.
„V představení hrají takřka výhradě ochotničtí a amatérští herci převážně z České Lípy a jejího okolí, jejich počet se pohybuje kolem 40 až 60 účinkujících, kteří vystupují v dobových kostýmech,“ doplnili organizátoři.
- Kdy: pátek 3. dubna
- Kde: Vodní hrad Lipý v České Lípě
- Vstupné: 150 korun
- Web: Pašijové hry
Vzácné dřevořezby Bezděz
Na hradě Bezděz si návštěvníci během Velikonoc budou moct prohlédnout výstavu vzácných dřevořezeb. Díla byla původně umístěná v kapličkách, které lemují cestu na hrad.
- Kdy: pátek 3. – pondělí 6. dubna
- Kde: hrad Bezděz
- Vstupné: 180 korun dospělí
- Web: Hrad Bezděz
Velikonoce pro děti Zoo Liberec
Velikonoční sobotu budou moct děti oslavit v dětském koutku liberecké Zoo, a to od 10:00 do 15:00. „Připraveny budou tvořivá stanoviště, kde si děti budou moci ozdobit vázičku, vyzkoušet jednoduché pletení hraček z proutí nebo se zapojit do dalších výtvarných aktivit,“ přiblížila mluvčí Sýkorová. Součástí programu budou taky tematické hry, jako třeba hledání keramických vajíček nebo jarní vysévání semínek.
- Kdy: sobota 4. dubna
- Kde: Zoo Liberec
- Vstupné: Od 120 korun (dítě)
- Web: Zoo Liberec
Velikonoce na Dlaskově statku Dolánky u Turnova
Zájemci se mohou přijít podívat i na tradiční Velikonoce na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova. „Program zahrnuje vystoupení folklórních souborů, dílnu velikonočních dekorací a otevření nové celosezónní tematické expozice. Návštěvníci se mohou těšit i na občerstvení a malý jarmark s ukázkami lidových řemesel Pojizeří,“ vylíčila krajská mluvčí Sýkorová.
- Kdy: sobota 4. dubna
- Kde: Dolánky u Turnova
- Vstupné: 100 korun dospělí
- Web: Velikonoce na Dlaskově statku