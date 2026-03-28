Kam o Velikonocích v Libereckém kraji? Na své si přijdou děti i dospělí

  8:00,  aktualizováno  8:00
O velikonočních svátcích se mohou lidé těšit hned na několik akcí napříč Libereckým krajem. Pořadatelé připravili tvořivé dílničky, trhy, ale také třeba výstavy na hradech a zámcích, kterým začíná hlavní sezona. V programu nechybí ani tradiční pašijové hry.
V rámci libereckých Velikonoc se návštěvníci mohou těšit na bohatý doprovodný program.
V rámci libereckých Velikonoc se návštěvníci mohou těšit na bohatý doprovodný program.

Velikonoce se blíží mílovými kroky. V Liberci a okolí se koná řada akcí, na kterých mohou návštěvníci načerpat slavnostní velikonoční náladu.

Velikonoční akce v Libereckém
27. března - 5. dubnaVelikonoční trhy Liberec
30. březnaTvořivé dílničky Machnín
1. - 3. dubnaVelikonoční trhy Jablonec nad Nisou
1. dubna – 3. květnaVyřezávané skořápky Sychrov
2. dubnaFarmářské trhy Liberec
2. dubnaZdobení perníčků Ruprechtice
2. - 5. dubnaTvůrčí dílny Jablonec nad Nisou
2. - 6. dubnaVelikonoční prohlídky Lemberk, Grabštejn
3. dubnaPašijové hry Česká Lípa
3. - 6. dubnaVzácné dřevořezby Bezděz
4. dubnaVelikonoce pro děti Zoo Liberec
4. dubnaVelikonoce na Dlaskově statku

Hlavní oslavy se tradičně konají v centru severočeské metropole.

Velikonoční trhy Liberec

Velikonoční trhy si lidé mohou užít v krajském městě. Kromě stánků se mohou těšit i na několik kapel nebo souborů, které rozezní liberecké náměstí. Chybět nebudou ani divadelní představení pro děti.

    • Kdy: pátek 27. března až neděle 5. dubna
    • Kde: náměstí Dr. Edvarda Beneše v Liberci
    • Vstupné: zdarma
    • Web: Velikonoční trhy Liberec
Tvořivé dílničky Machnín

Na pobočce krajské knihovny v Machníně připravili od 9:30 do 16:00 tvořivé dílničky. „Jsou ideální pro rodiny s dětmi, které si chtějí užít společné chvíle při výrobě tradičních velikonočních dekorací,“ pozvala krajská mluvčí Pavla Sýkorová. Návštěvníci se mohou těšit na výrobu velikonočních ozdob nebo třeba pletení pomlázek.

Farmářské trhy Liberec

Náplavka u budovy Krajského úřadu v Liberci se na Zelený čtvrtek zaplní regionálními výrobci a farmáři. Návštěvníci tak budou moct od 10:00 do 17:00 ochutnat a zakoupit produkty místních producentů.

Krajský úřad Libereckého kraje, v popředí nová náplavka (17. listopadu 2025)

Zdobení perníčků Ruprechtice

Lidé si mohou přijít vyzkoušet tradiční zdobení perníčků na pobočku krajské knihovny v Ruprechticích. Pomáhat jim při tom budou zkušení lektoři, a to ve dvou časových blocích, od 9:30 a od 13:00. Vstupní poplatek bude padesát korun.

Velikonoční trhy Jablonec nad Nisou

Na trhy mohou zájemci vyrazit také do Jablonce nad Nisou. K dostání bude velikonoční zboží, řemeslné výrobky i různorodé pokrmy, což doplní taky každodenní folklórní program, tance a divadelní vystoupení. V případě hezkého počasí budou moct lidé vystoupat na radniční věž.

Vyřezávané skořápky Sychrov

Tradiční velikonoční výzdobu zámeckých interiérů na Sychrově letos ozvláštní křehké exponáty z dílny Zuzany Königové, která se řadu let věnuje ornamentálnímu vyřezávání do skořápek za pomoci zubařské vrtačky. Návštěvníci uvidí zhruba 240 exponátů, od vajec křepelčích až po vejce pštrosí.

  • Kdy: středa 1. – pátek 3. dubna
  • Kde: zámek Sychrov
  • Vstupné: 260 korun dospělí
  • Web: zámek Sychrov
Na sychrovské trhy se sjíždí tisíce lidí.

Tvůrčí dílny Jablonec nad Nisou

Ve Státním muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravili na velikonoční prázdniny rodinné tvůrčí dílny. Lidé si tam budou moct ozdobit skleněná vajíčka.

  • Kdy: čtvrtek 1. – neděle 3. dubna
  • Kde: Státním muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
  • Vstupné: V rámci vstupného do muzea (160 korun pro dospělého)
  • Web: Tvůrčí dílny

Velikonoční prohlídky zámku Lemberk a hradu Grabštejn

Velikonoční výzdoba kaple a clam-gallasovského apartmá bude připravena pro návštěvníky zámku Lemberk. Průvodci lidem přiblíží velikonoční oslavy a zvyky šlechty ve 20. až 30. letech 20. století. Ve stejném termínu chystá prohlídky velikonočně vyzdobených interiérů taky hrad Grabštejn.

  • Kdy: čtvrtek 2. – pondělí 6. dubna
  • Kde: zámek Lemberk
  • Vstupné: 160 korun
  • Web: Zámek Lemberk
  • Kdy: čtvrtek 2. – pondělí 6. dubna
  • Kde: hrad Grabštejn
  • Vstupné: 60 – 180 korun (dle zvoleného okruhu)
  • Web: Hrad Grabštejn
Pašijové hry Česká Lípa

Na Velký pátek čekají návštěvníky Vodního hradu v České Lípě tradiční pašijové hry. Jako scénář pašijových her posloužily výňatky z bible a evangelií, která popisují poslední okamžiky Ježíše Krista.

„V představení hrají takřka výhradě ochotničtí a amatérští herci převážně z České Lípy a jejího okolí, jejich počet se pohybuje kolem 40 až 60 účinkujících, kteří vystupují v dobových kostýmech,“ doplnili organizátoři.

  • Kdy: pátek 3. dubna
  • Kde: Vodní hrad Lipý v České Lípě
  • Vstupné: 150 korun
  • Web: Pašijové hry
Vzácné dřevořezby Bezděz

Na hradě Bezděz si návštěvníci během Velikonoc budou moct prohlédnout výstavu vzácných dřevořezeb. Díla byla původně umístěná v kapličkách, které lemují cestu na hrad.

  • Kdy: pátek 3. – pondělí 6. dubna
  • Kde: hrad Bezděz
  • Vstupné: 180 korun dospělí
  • Web: Hrad Bezděz
Velikonoce pro děti Zoo Liberec

Velikonoční sobotu budou moct děti oslavit v dětském koutku liberecké Zoo, a to od 10:00 do 15:00. „Připraveny budou tvořivá stanoviště, kde si děti budou moci ozdobit vázičku, vyzkoušet jednoduché pletení hraček z proutí nebo se zapojit do dalších výtvarných aktivit,“ přiblížila mluvčí Sýkorová. Součástí programu budou taky tematické hry, jako třeba hledání keramických vajíček nebo jarní vysévání semínek.

  • Kdy: sobota 4. dubna
  • Kde: Zoo Liberec
  • Vstupné: Od 120 korun (dítě)
  • Web: Zoo Liberec
Velikonoce na Dlaskově statku Dolánky u Turnova

Zájemci se mohou přijít podívat i na tradiční Velikonoce na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova. „Program zahrnuje vystoupení folklórních souborů, dílnu velikonočních dekorací a otevření nové celosezónní tematické expozice. Návštěvníci se mohou těšit i na občerstvení a malý jarmark s ukázkami lidových řemesel Pojizeří,“ vylíčila krajská mluvčí Sýkorová.

