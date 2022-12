Unikátní varhany umlčel červotoč, oprava za miliony jim vrátila hlas

Zvuk varhan většina lidí příliš nevyhledává. Ale přece jen existuje doba, kdy je bere na milost – čas adventu.

V jabloneckém kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí jeden z nejsložitějších hudebních nástrojů světa několik let mlčel. Požíral ho červotoč a hrozilo, že zticha bude navždy.

Letošní vánoční období však návštěvníci chrámu Páně opět jeho bohaté tóny uslyší. Dík patří Nadačnímu spolku Jablonecké varhany, který dokázal nejen prostřednictvím veřejné sbírky jedny z největších koncertních varhan v Česku zachránit.

Operace za přibližně 6,6 milionu korun to byla veliká. Varhany, které navrhl jablonecký rodák a architekt kostela Josef Zasche a v roce 1932 je postavila firma RiegerKloss, odjely na opravu do německého Budyšína. Zrestaurovala je rodinná firma Hermann Eule Orgelbau. Do Jablonce dorazily zpět letos v červnu.

„Museli jsme demontovat část lavic a také vstupní dveře, aby se do hlavní lodi dostal jeřáb. Nejvíc jsme se zapotili u dveří, protože i po demontáži křídel měl jeřáb na každé straně jen jeden a půl až dva centimetry, takže to bylo opravdu natěsno,“ svěřil se před časem Jiří Kreisel z výše zmíněného nadačního fondu.

Nejtěžším kusem, který vyzvedl jeřáb do výšky čtrnácti metrů na kůr, byl hrací stůl s váhou bezmála 700 kilogramů. Nahoru jeřáb vynesl i měchy a největší dřevěné píšťaly. Ty kovové zůstaly po celou dobu opravy nástroje v kostele uschovány.

„Ve firmě byly jen ty, které byly napadené červotočem, ty kovové se čistily a opravovaly na místě,“ dodal Kreisel. Další píšťaly se pak do druhého největšího města Libereckého kraje vrátily na konci srpna.

Co nástroji vlastně bylo? „Nejvážnějším problémem je silné napadení dřeva červotočem a varhany tento boj prohrávají. Napadeny jsou nejen nosné konstrukce a skříně, ale i dřevěné basové píšťaly. Na mnoha místech se vrství kupičky pilin pod výletovými otvory červotočů. V nosných prvcích celé konstrukce již zejí velké díry a časem hrozí možnost zborcení celého stroje. Navíc chodbičky vykousané mezi jednotlivými vzduchovými kanály způsobují úniky tlaku vzduchu a poruchy funkce pneumatického ovládání,“ popisoval stav před rekonstrukcí web Jablonecké varhany.

Nástroji slavnostně požehnal biskup

Varhany již mají za sebou naladění i několik ostrých koncertů. Poprvé se po opravě rozezvučely na začátku listopadu, kdy jim taktéž slavnostně požehnal litoměřický biskup Jan Baxant.

V České republice se nalézá více než 5700 varhan, ale jen zlomek z nich má parametry koncertního nástroje a ještě menší počet disponuje 43 rejstříky, dalšími vedlejšími rejstříky a třemi manuály. Ty jablonecké toto vše vlastní.

Podobný hudební nástroj běžně prochází opravou po padesáti letech. Varhany v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se zásadněji neopravovaly dlouhých 85 let.

Odborník z litoměřické diecéze Radek Rejšek před pěti lety, kdy záchrana varhan započala, uvedl, že jablonecký nástroj patří mezi zvukově nejbohatší v celé diecézi.

„Jsou jedinečnou památkou, ať už z hlediska výtvarného řešení, tak i z hlediska zvukového. Je to naprosto plnohodnotný koncertní nástroj, který snese nejpřísnější měřítka kladená na koncertní nástroje,“ sdělil.

I když je zásadní část renovace varhan hotová, zájemci si stále mohou adoptovat jejich jednotlivé píšťaly, a tím podpořit jejich údržbu. Píšťal má hudební nástroj více než dva a půl tisíce a zajímavostí je, že každá z nich se dá individuálně ovládat.