Adventními trhy zněl vulgární rap i techno, jukebox pořadatel promazal

Muziku dle svého přání mohl každý návštěvník volit od středy 29. listopadu. Po několik dní měl na výběr ze stovek písní, které se běžně dodávají do obdobných jukeboxů v hospodách. Na repertoár obsahující písně s peprnými výrazy upozornil i TEST TRHŮ na portálu iDNES.cz.

Návštěvníci trhů mohli vybírat z pestrého seznamu muziky.

„Objednali jsme si playlist s vánočním setem, aby tam byla smyčka pěti set písniček s vánoční tematikou, které pojedou dokola, když si lidé nic nenavolí. K tomu byl obecný playlist, který se běžně dodává například do restaurací. To jsme úplně nevychytali,“ říká hlavní organizátor trhů Ondřej Červinka.

Na toho se kritika jukeboxu začala snášet během prvního víkendu trhů. „V neděli jsem si toho všiml sám, některé písničky jsem dokonce slyšel naživo, tak jsem to šel hned stáhnout, ale ne vždycky se to povedlo,“ přiznává Červinka.

Hned následující den, tedy v pondělí 4. prosince, kontaktoval dodavatele jukeboxu. „Společnými silami jsme na dálku vyrušili většinu problematických žánrů a vypnuli závadné písničky,“ pokračuje Červinka. Právě v tento den probíhal TEST TRHŮ pro portál iDNES.cz.

Podle Červinky navíc musely zmizet i další žánry. „Nešlo jen o to, že tam byly sprosté písničky, ale někdo tam třeba pustil půl hodiny techno, což nebylo úplně žádoucí.“

Adventní jukebox zůstal na svém místě, ale nyní nabízí již omezený výběr hudby. „Zůstal tam český a světový pop, rock, kompletní vánoční set, prostě věci, které nejsou problematické,“ dodává Červinka, který novinky na libereckém adventu nelituje.

„Trhy se tím oživily a neběhá tam pořád to samé. Lidé si můžou pustit něco jiného. Počáteční dětské nemoci, které to mělo, jsme odstranili a teď to funguje dobře.“