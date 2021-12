Vánoční hvězda vydrží i několik let, ale pozor na průvan a ledovou vodu

Už téměř třicet let se každý listopad vybarví skleník na Střední odborné škole v Liberci do červena. Je to doba, kdy zde „dozrává“ jeden ze symbolů Vánoc, pryšec nádherný, v Česku známější pod názvem vánoční hvězda.