Stavebníci se dočkali, Liberec má po patnácti letech nový územní plán

Dokumentace k novému územnímu plánu Liberce váží přes čtvrt tuny. Jeho pořízení stálo více než 40 milionů korun a práce na něm trvaly skoro 15 let. Od roku 2007 se každé nové vedení města snažilo rozpracovaný územní plán pozměnit, na což reagovala veřejnost námitkami.

Dohromady jich na radnici přišlo přes 3 300. Kritikou přitom nešetřila během let ani opozice. Definitivní podobu teď ale zastupitelé schválili jednomyslně.

Pokud by nový územní plán neprošel, dostal by se Liberec do velkých potíží. Současný územní plán platí jen do konce tohoto roku. Bez nového by zůstaly tisíce Liberečanů a firem bez možnosti stavět. Už teď je několik stovek obyvatel města a podniků blokovaných přes deset let tím, že na svých pozemcích nesmí nic postavit, protože dosavadní územní plán to neumožňoval a nový nebyl stále schválený.

Teď má město regulativy, podle kterých se bude rozvoj Liberce řídit následujících 20 až 30 let. Páté největší město v Česku by mělo mít výhledově 110 000 obyvatel, o šest tisíc víc než dnes.

„Bylo nutné přistoupit na hodně kompromisů, byť jsou mnohé pro nás bolestivé. Ke schválení jsme se přiklonili hlavně proto, že se podařilo přijmout několik opatření zmírňující rizika, která nový územní plán obsahuje,“ sdělil předseda klubu Změna pro Liberec Jindřich Felcman.

Ze smíšených ploch jsou plochy výroby

První dvě opatření se týkají lokality kolem ulice Hodkovická. Výrobní a skladové areály podél této ulice byly totiž přeřazeny z ploch smíšených do ploch výroby, i když jsou mezi nimi obytné domy.

„Obyvatelé okolních domů teď získají aspoň možnost žádat město, aby v místě provedlo měření škodlivých emisí a pachu. Radnice také bude informovat o všech záměrech na rozvoj výrobních zón na území Liberce ve svém zpravodaji, ne jen na úřední desce, aby se lidé dozvěděli o záměrech včas,“ řekl zastupitel Jaromír Baxa (LOL).

Požadavky na měření emisí se týkají také výrobních areálů podél Doubského potoka, bývalého statku v Krásné Studánce a v oblasti kolem areálu Kovošrotu v Ostašově.

V Ostašově mají také v rámci nově vymezených rozvojových ploch vzniknout stovky bytů. Lokalita přitom navazuje na letiště, kde se zase počítá s novou průmyslovou zónou.

„Bez vybudování nové silnice kolem letiště by veškerá tamní doprava směřovala na už dnes přetíženou Švermovu ulici ve Františkově. Přijala se proto podmínka, že výstavba domů či továren nebude městem odsouhlasena, dokud nebude nová silnice hotová,“ přiblížil Felcman.

Další podmínky se týkají nového silničního průtahu v Pilínkově a Horním Hanychově a zástavby hřiště v ulici Svojsíkova a v ulici Šumná u Veseckého rybníka.

„Podmínky odráží námitky veřejnosti, která zde tyto záměry odmítá. Opatření aspoň zmírňují negativní dopady na životní prostředí, popřípadě je odsouvají až do vzdálenější budoucnosti, takže bude prostor je ještě přehodnotit,“ shrnul Baxa.